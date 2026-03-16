Los premios Óscar coronan, por fin, a Paul Thomas Anderson

La 98 edición de los Óscar reconoció el talento de Paul Thomas Anderson, con seis premios para 'One Battle After Another', incluidos mejor película, dirección y guion adaptado.

La irlandesa Jessie Buckley cumplió los pronósticos y se hizo con el Óscar por 'Hamnet' y Michael B. Jordan ganó el disputado premio en categoría masculina, por 'Sinners'.

En la categoría internacional, la noruega 'Sentimental value', de Joachim Trier, venció a la española 'Sirat' y a la brasileña 'O Agente Secreto'. Los homenajes a Rob Reiner y Robert Redford pusieron la emoción en una gala con pocas reivindicaciones políticas.

La consagración de Paul Thomas Anderson.Director de grandes títulos como 'Magnolia' (1999), 'There Will Be Blood' (2007) o 'The Master' (2012), la consagración le ha llegado a Paul Thomas Anderson con 'One Battle After Another', con la que se ha llevado seis Óscar.

Palabras

Paul Thomas Anderson, al recibir el Oscar a mejor director, señaló: "Siempre queda la duda de si uno lo merece… pero no hay duda del placer que me produce tenerlo", reconoció.

"Este es un regalo maravilloso, y estoy muy feliz de considerar al cine mi hogar. Esto es realmente fantástico. Gracias de todo corazón". Anderson también recogió el galardón a mejor guion adaptado, consagrando aún más su papel en este trabajo".

Fue la noche soñada por el cineasta cuya obra se llevó seis estatuillas y fue la máxima ganadora de la noche.

Los Ángeles / EFE