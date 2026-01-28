Los comunistas rusos crean un comité para luchar por la libertad de Maduro

El Partido Comunista de Rusia (PCR) anunció el miércoles la creación de un comité que luchará por la liberación del dirigente venezolano Nicolás Maduro, quien fue capturado por Estados Unidos.

Los líderes del partido no especificaron qué labor llevaría a cabo el comité, que "lucharía por la libertad de Maduro", pero criticaron las acciones de Estados Unidos contra el mandatario venezolano, que calificaron de "crímenes" en una rueda de prensa en Moscú.

El secretario general, Guenadi Ziugánov, denunció en rueda de prensa la política agresiva del presidente de EE.UU., Donald Trump, y la violación del derecho internacional, a la vez que defendió la guerra iniciada por Rusia contra Ucrania en febrero de 2022.

Nueva era

Comienza una "nueva era" en la que se permite "secuestrar a los líderes de países soberanos miembros de la ONU, junto con sus cónyuges", denunció.

"Incluso el presidente, quien según todos los estándares internacionales goza de inmunidad e inviolabilidad", añadió.

Ziugánov tiene esperanza en el comité, ya que a Trump le quedan mil días al frente del país, por lo que "hay posibilidades de éxito".

Además, los comunistas aseguraron que la organización cuenta ya con 27 miembros, aunque todos son rostros de la política y sociedad rusa ligados al partido, como la cosmonauta soviética Svetlana Savítskaya, la primera mujer en realizar una caminata espacial.

Para los comunistas rusos, Maduro es un "símbolo de la lucha contra los intentos de venganza de la derecha y el preso político más famoso del mundo", como señaló el vicepresidente del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma Estatal, Dmitri Nóvikov.

Llamaron a un movimiento internacional para "luchar contra el imperialismo" y pusieron el ejemplo de la monja rusa María Skobtsova, quien fue miembro de la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial, aunque no mencionaron que precisamente emigró de Rusia huyendo de los bolcheviques.

Agradecimiento

Al final del evento, un representante de la delegación de Venezuela en Moscú agradeció la iniciativa a Ziugánov.

El presidente de Venezuela, capturado por el ejército de Estados Unidos a comienzos de año, defiende su inocencia ante la justicia estadounidense en Nueva York acusado de narcotráfico junto con su esposa, Cilia Flores.

Aunque el Ministerio de Exteriores ruso condenó las acciones de EE.UU., el presidente ruso, Vladímir Putin, evitó hacerlo abiertamente.

Mientras tanto, desde el Kremlin aseguran que mantendrán sus relaciones con Venezuela, donde construyeron recientemente fabricas de munición y de armas.

Acusaciones de la prensa rusa

Ante los periodistas, los portavoces comunistas defendieron la inocencia de determinados ciudadanos afiliados al partido, como es el caso de Serguéi Udaltsov, acusado de "justificación del terrorismo" al defender una agrupación comunista siberiana.

El PCR calificó el caso de Udalstov como motivado políticamente.

"Le dije, Serguéi, eres un hombre de ideales, pero te has juntado con aquellos que traicionaron el país y nuestra idea, y si vas a Bolótnaya (escenario de masivas manifestaciones antigubernamentales en 2011 y 2012) te encarcelarán", explicó Ziugánov.

Como cualquier estructura oficialista rusa, el Partido Comunista, tradicionalmente el segundo más votado en Rusia después de Rusia Unida, apoya la ofensiva rusa contra Ucrania.

Moscú / EFE