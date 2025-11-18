“Lobo” Mérida liquidó a La Católica y metió a Colo Colo en la final de conferencia

El alero guayanés Luis “Lobo” Mérida mostró este lunes en la noche la magnitud de su jerarquía para llevar a Colo Colo a la final de la Conferencia Centro de la Liga Nacional de Básquet de Chile (LNB Chile).

El “Lobo” le ganó el duelo a su compatriota, el base larense Deiker Salcedo, para que los albos despacharan 70-48 a Universidad Católica, en el quinto choque de la serie semifinal, celebrado en Las Condes, Santiago.

Tras ganar los dos primeros encuentros 66-59 y 61-57, El Cacique cayó 72-59 y 60-58 en los siguientes cotejos, para que todo se definiera en el choque decisivo.

Aporte

Mérida figuró con 21 puntos, cinco rebotes, cuatro asistencias y un bloqueo.

Por los universitarios, Salcedo se hizo sentir con 11 contables, seis capturas, tres asistencias y un robo de pelota.

A Mérida lo espera el aragüeño Ángel Moisés Galaviz en la final, gracias al triunfo 93-72 de Leones de Quilpué sobre Municipal de Puente Alto.

Los felinos no tuvieron contratiempos para vencer en su casa 78-70 y 92-83 a los puentealtinos, en los dos primeros desafíos de la serie, para caer 87-75 en el tercero, en lo que ha sido su única derrota de la temporada.

El partido que le dio la clasificación a los melenudos fue visto por Galaviz desde el banco de suplentes.

Milano jugará el bonito

Este martes, Universidad de Concepción, del pivot mirandino Carlos Milano, jugará el quinto y decisivo choque de la serie frente a Español de Osorno.

El quinteto de Concepción, en su objetivo de reeditar el título del circuito, cayó 76-69 y 79-71 en los duelos uno y dos de la serie semifinal de la Conferencia Sur, pero se recuperó en su feudo para ganar 75-57 y 91-70 e igualar la llave.

En las victorias del Campanil, Milano figuró con dos puntos, un rebote, una asistencia y dos recuperaciones; y con 14 unidades, seis capturas, dos pases decisivos y un balón recuperado.

Santiago / León Aguilar