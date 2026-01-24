sábado
, 24 de enero de 2026
Llegaron a Venezuela 182 migrantes en un vuelo de repatriación desde Estados Unidos

enero 24, 2026
El vuelo con los migrantes salió desde Phoenix, Arizona

Un total de 182 migrantes venezolanos regresaron al país en un vuelo de repatriación proveniente de Arizona, Estados Unidos, informó este viernes el programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria.

En sus redes sociales, Vuelta a la Patria detalló que, del total de retornados, 149 son hombres, 23 son mujeres y 10 son niños, quienes regresaron en el cuarto vuelo de este año desde la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, el pasado 3 de enero en Caracas.

El jueves, un grupo de 183 venezolanos -151 son hombres y 32 mujeres- regresó en un vuelo de repatriación desde Estados Unidos.

Según el Ministerio de Interior y Justicia, este vuelo salió desde Phoenix, Arizona (Estados Unidos), operado por la aerolínea Eastern Airlines.

Caracas y Washington suscribieron un acuerdo migratorio a inicios del año pasado, que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe y se reanudó el pasado 16 de enero, cuando se cumplieron casi dos semanas de la operación ordenada por el presidente estadounidense, Donald Trump, en suelo venezolano para capturar a Maduro.

Caracas / EFE

