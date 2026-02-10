Llegaron a Venezuela 120 migrantes en un vuelo de repatriación proveniente de Miami

Un total de 120 migrantes llegaron este lunes a Venezuela en un vuelo de repatriación proveniente de Miami, Estados Unidos, informó la Gran Misión Vuelta a la Patria, el programa estatal que gestiona los retornos al país.

En su canal de Telegram, detalló que, del total de los repatriados, 101 son hombres, 17 mujeres y dos niños, quienes recibieron "todos los protocolos necesarios", según Vuelta a la Patria.

Este vuelo es el número 109 desde que Caracas y Washington suscribieron un acuerdo migratorio a inicios del año pasado, que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.

El avión fue operado por la aerolínea estadounidense Global X y aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, según imágenes oficiales.

El pasado viernes, un avión con 311 migrantes venezolanos repatriados desde Estados Unidos llegó a Venezuela, como parte de la Gran Misión Vuelta a la Patria.

El vuelo fue operado por la aerolínea estadounidense Eastern, desde Phoenix, Arizona.

De acuerdo a cifras del Gobierno, más de 20.000 personas han regresado al país en el marco del programa Vuelta a la Patria, que promueve el retorno voluntario de los migrantes.

Caracas / EFE