Llaman a donar sangre de manera voluntaria ante déficit de este fluido en el hospital de Carúpano

Actualmente, Banco de Sangre del hospital Santos Aníbal Dominicci de Carúpano, presenta un déficit de materia prima, por lo que su personal llamó a la colectividad local a realizar donación voluntaria y ayudar a quienes requieren de este fluido vital.

Maryoli Hernández, promotora del servicio, reconoció que la donación voluntaria no es lo común, y ocasiona un déficit casi permanente.

Otra opción es que los familiares de los pacientes se animen a donar y ayuden a quienes están recluidos y que requieren de tratamientos sanguíneos.

Aclaró que el proceso de donar no es doloroso ni quita tiempo, porque lo hacen rápido y ayuda regenerar las células sanguíneas y a equilibrar el hierro en sangre.

Sobre la cantidad a donar, explicó que no se trata de donar un litro de sangre y llamó a superar mitos en torno a este sencillo y necesario procedimiento.

Campaña

Andrea Moreno, hemoterapista, llamó a la donación voluntaria, para aportar sangre, plaquetas y plasma.

La donación en el Banco de Sangre se puede hacer de lunes a viernes, de 7 a 10 am, por orden de llegada. Las personas pueden acudir desayunados, con algo ligero, bajo en grasas y lácteos.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano