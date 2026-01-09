Liberaciones a cuentagotas mantienen en expectativa a familiares de presos políticos

Más de 18 horas después del anuncio hecho por el presidente de la Asamblea Nacional (AN) Jorge Rodríguez, acerca de la liberación de un “número importante” de presos políticos venezolanos y extranjeros que se encuentran en distintas cárceles del país, decenas de familiares y allegados permanecen a la expectativa de que se concrete el total de las medidas de excarcelación.

La Organización No Gubernamental (ONG), Foro Penal, confirmó la liberación de la abogada Rocío San Miguel -detenida el 9 de febrero de 2024-, en horas de la tarde de este jueves. Posteriormente, alrededor de las 9:00 pm, se concretó la excarcelación del dirigente del partido Centrados, Enrique Márquez -privado de libertad desde el 7 de enero de 2025- y del coordinador de Convergencia, Biagio Pilieri -apresado el 28 de agosto de 2024. Tanto San Miguel como Márquez y Pilieri se encontraban recluidos en la sede del Sebin en El Helicoiode, Caracas.

La ONG también verificó la puesta en libertad de cuatro ciudadanos que se encontraban en el penal del Rodeo 1 (Miranda).

Cerca de la medianoche, el director vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Himiob, pidió a los familiares estar atentos de nuevos anuncios y a los procedimientos utilizados por las autoridades. “Al parecer la metodología de la excarcelación pasa por sacarlos del centro carcelario en vehículos con vidrios oscuros para luego dejarlos (libres) en otros lugares”, señaló Himiob a través de sus redes sociales.

Ya a las 12:45 am, se confirmó la excarcelación de Larry Osorio Chía, sargento del ejército aprehendido el 6 de agosto de 2021 y hermano de Rubén Darío Osorio activista de derechos humanos en la ONG Fundaredes.

Distintas organizaciones contabilizaban entre ocho y 11 liberaciones, que se habrían dado a “cuentagotas” para el inicio de la madrugada de este viernes 9 de enero. En la lista se incluyen los nombres de: José María Basoa. Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y Alejandro Rebolledo, entre otros.

Según el último balance del Foro Penal en el país existen más de 800 personas privadas de libertad por razones políticas.

Familiares exigen información

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) se pronunció a las 2:30 am, cuando ya habían transcurrido 14 horas del anuncio oficial de las excarcelaciones.

"Los familiares de los presos políticos permanecen en las inmediaciones de El Rodeo I, sin recibir información oficial, ni confirmación alguna. Desde el Clippve exigimos información inmediata y verificable, respeto a las familias y cese del uso del silencio como mecanismo de tortura psicológica. Aquí estaremos, esperando respuestas oficiales. La incertidumbre también es una forma de violencia”, apuntó el Clippve a través de un comunicado

En las redes también circuló un video en el que se mostraba la liberación de Enrique Márquez y Biagio Pilieri.

"Ya terminó todo. Dios te bendiga”, dijo Márquez a su esposa Sonia Lugo, mientras la abrazaba en medio de risas.

Los dirigentes fueron trasladados por efectivos policiales en una camioneta con vidrios oscuros, hasta el sitio del encuentro con sus familiares.

El Clippve celebró las liberaciones. “El abrazo cálido que hoy pueden darse en libertad con sus familiares nunca debió ser arrebatado. Seguimos alertas y vigilantes ante este proceso, en el que aún no se ha concretado el número importante de excarcelaciones”,

El Comité insistió en que continuará exigiendo la libertad “plena e incondicional de todas las personas detenidas por motivos políticos”.

Caracas / Rodolfo Baptista