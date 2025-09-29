Leones del Caracas dio inicio a su Minicamp en La Guaira

Leones del Caracas saltó al terreno del Estadio Forum de La Guaira el fin de semana, para darle inicio a la primera práctica correspondiente al Minicamp y la misma, se llevó a cabo con la presencia de la mayoría de las principales figuras del róster melenudo.

Alan Navarro, integrante del departamento de prensa de Caracas, informó que un total de 24 jugadores se citaron en el recinto del litoral, para ponerse bajos las órdenes del staff técnico liderado por el experimentado coach, Óscar Escobar, quien asumió las riendas de este primer trabajo en Macuto.

Los 24 nombres que se reportaron fueron:

PITCHERS:

Yoimer Camacho (LD)

Josep Chirinos (LD)

Dereck Corro (LZ)

Junior Flores (LD)

José Guzmán (LD)

Alvin Herrera (LD)

Ronald Herrera (LD)

Simón Leandro (LD)

Rito Lugo (LZ)

Mikell Manzano (LD)

José Mujica (LD)

Miguel Rodríguez (LD)

Carlos Romero (LD)

José Marcos Torres (LZ)

RECEPTORES:

Ángel Díaz

Jeferson Morales

Gersel Pitre

INFIELDERS:

Brainer Bonaci

Aldrem Corredor

Dereck Salom

Wilfredo Tovar

OUTFIELDERS:

Oswaldo Arcia

Leonel Espinoza

José Rondón

Staff técnico

El resto del staff técnico que estuvieron presentes en la práctica fueron: Juan Múñoz, Kevin Nieves, Lino Urdaneta y Erick Pérez. Este último nombre, se unió recientemente al equipo y será uno de los hombres que aportará su experiencia al pitcheo, junto a Mike Álvarez y el mismo Urdaneta durante esta temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

A ellos, también se le unieron Juan Indriago y Jhonatan Arraiz; quienes estarán sumando una nueva experiencia en los Leones del Caracas y junto a José Alguacil.

«El trabajo que teníamos planificado se hizo, todo salió de gran manera», le dijo Óscar Escobar al departamento de prensa del equipo. «Los jugadores se vieron bien, mostraron entusiasmo y demostraron un gran compromiso».

Un punto muy llamativo de la convocatoria de los Leones para esta jornada sabatina, fue la incorporación de Ronald Herrera y Yoimer Camacho, quienes están completamente recuperados de sus lesiones y están listos para aportarle su grano de arena al pitcheo del equipo más laureado de Venezuela.

Con respecto a la directiva melenuda, en las instalaciones del Forum de La Guaira estuvo presente el gerente general Juan Carlos Coronil y el asistente a la gerencia deportiva, Reegie Corona.

«Estoy contento y le doy gracias a la organización por la oportunidad de estar acá», comentó Reegie Corona. «Para mi es un sueño, trabajar con Leones del Caracas es un honor y estamos trabajando para conseguir las victorias».

Leones del Caracas se prepara para seguir preparándose para lo que será la temporada 2025-2026 y muy importante, resaltar que las siguientes prácticas serán en horas de la mañana en Macuto.