Leones de Quilpué de Ángel Moisés Galaviz inició a todo tren la Liga de Chile

Leones de Quilpué, de los venezolanos Sergio Mijares y Ángel Moisés Galaviz, comenzó a todo tren la Liga Nacional de Baloncesto de Chile (LNB Chile) tras imponerse en sus dos primeros partidos, celebrados el pasado fin de semana.

Los felinos, con el objetivo en la temporada de recuperar el cetro, despacharon 77-66 a Municipal de Puente Alto y 85-54 a Colo-Colo.

En el primer choque, Galaviz aportó un rebote en 4:00 minutos de acción, y en el segundo duelo el ala-pivot aragüeño contribuyó con tres puntos, dos capturas, una asistencia y tres pelotas recuperadas. Mijares, en tanto, se recupera de una lesión de ligamentos en una de sus rodillas.

UDEC de Milano dividió honores

El pivote mirandino Carlos Milano, con el actual campeón, Universidad de Concepción, (UDEC) inició la Liga con lauro 85-67 sobre Atlético Puerto Varas, duelo en el cual el criollo figuró con un par de contables, seis tableros y un robo de balón. Pero en el segundo desafío, El Campanil, que contó con tres rebotes del venezolano, cedió 85-70 ante Deportivo Valdivia.

En otros duelos, ABA Ancud del carupanero Juan Fontena cayó 99-68 ante Español de Osorno y 87-80 frente a Deportivo Valdivia.

En el primer cotejo, Fontena se hizo presente con seis unidades, tres cristales y un tapón; y en el segundo resaltó con 10 tantos, siete rebotes y un pase decisivo.

Salcedo resaltó

Universidad Católica, del base larense Deiker Salcedo, también dividió honores en el comienzo del circuito austral, con descalabro 77-64 ante Colo-Colo y festejo 85-72 sobre el recién ascendido Boston College.

El crepuscular se distinguió con siete puntos, cinco rebotes, dos entregas y cuatro recuperaciones en la derrota; y 16 contables, siete capturas, asistencia y cuatro robos en el lauro, para erigirse como el venezolano con mejor rendimiento en el primer fin de semana de acción del certamen chileno.

Santiago / León Aguilar