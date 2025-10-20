Leones cerró la primera semana de la LVBP con barrida sobre Caribes

Leones del Caracas cerró la primera semana de acción de la temporada 2025/2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) con una barrida sobre Caribes de Anzoátegui, en el estadio Monumental de Caracas-Simón Bolívar.

La tropa melenuda se impuso 11-9 en el desafío del domingo 19 de octubre, mientras que el día anterior venció 3-2 a La Tribu. Con el par de triunfos el conjunto dirigido por José Alguacil se ubica en el segundo lugar de la tabla con balance de tres conquistas y un tropiezo.

A su vez la novena aborigen se encuentra en el octavo lugar con marca de una victoria y trío de caídas. Pese a que en los primeros tres choques exhibieron un sólido pitcheo (permitieron un total de siete carreras), en el último careo eso se vino abajo pues los brazos orientales toleraron 11 anotaciones.

Abridor explotado

Caribes arrancó el encuentro del domingo similar al del sábado: con anotación en el primer episodio para tomar ventaja tempranero. Sin embargo, el el choque de la jornada dominical el abridor de los anzoatiguenses, Carlos Marcano, fue explotado por la ofensiva capitalina y apenas pudo sacar un out.

Los locales fabricaron cinco carreras en ese primer capítulo y tres más en el segundo para tomar una distancia amplia en el marcador. Los dirigidos por Asdrúbal Cabrera no se quedaron atrás y descontaron en el tercer acto con tres rayitas (cuadrangular con par de compañeros en circulación de Balbino Fuenmayor) para colocar las cosas 8-4.

En la baja del tercer episodio los melenudos ampliaron la ventaja con una carrera más y otra en el cuarto. Los anzoatiguenses respondieron con dos en el quinto capítulo (vuelacercas del novato Álvaro González con un hombre en base) y un par más en el sexto para ponerse solo a dos rayitas de distancia (10-8).

La Tribu se puso a solo una carrera de distancia al anotar la novena para ellos en la octava entrada, pero Leones respondió con otra rayita y un relevo sólido de Junior Flores, que le puso candado al encuentro.

A casa

Luego de arrancar la temporada en la carretera, Caribes ahora regresa a casa para su estreno en el estadio Alfonso "Chico" Carrasquel de Puerto La Cruz.

Los primeros dos careos serán frente a Bravos de Margarita (2-2) el martes 21 y el miércoles 22 de octubre.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo