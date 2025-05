León XIV pide valor y perseverancia para quienes están comprometidos para buscar la paz

El papa León XIV pidió "valor y perseverancia para cuantos están comprometidos en el diálogo y en la búsqueda sincera de la paz" durante el rezo dominical del regina coeli por primera vez celebrado desde la ventana del palacio apostólico ante miles de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro.

"Nuestra oración abraza a todos los pueblos que sufren a causa de la guerra, invocamos coraje y perseverancia para cuantos están comprometidos en el diálogo y en la búsqueda sincera de la paz", dijo el pontífice estadounidense sin citar como había hecho en otras ocasiones la guerra en Ucrania o Gaza.

En otras ocasiones, el papa Roberto Prevost había pedido que se permitiese la entrada de ayuda humanitaria en Gaza y se ponga fin a las hostilidades.

León XIV también ha ofrecido que el Vaticano pueda ser sede de posibles negociaciones entre Rusia y Ucrania, aunque el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, calificó este lunes de "poco realista" esta posibilidad.

Agradece el cariño de los fieles y pide que le apoyen

El papa León XIV agradeció el cariño de los fieles desde su elección, el pasado 8 de mayo, y les pidió que continúen apoyándole con oración y cercanía, durante el rezo dominical del regina coeli por primera vez celebrado desde la ventana del palacio apostólico ante miles de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro.

"Desde hace pocos días he comenzado mi ministerio entre ustedes y deseo ante todo agradecerles el cariño que me están manifestando, al mismo tiempo les pido que me apoyen con su oración y cercanía", dijo a los fieles el papa estadounidense y con también nacionalidad peruana.

Explicó en su reflexión que a veces "en todo aquello a lo que el Señor nos llama, tanto en el camino de la vida como en el de la fe, a veces nos sentimos insuficientes" pero que "no debemos fijarnos en nuestras fuerzas, sino en la misericordia del Señor que nos ha elegido, seguros de que el Espíritu Santo nos guía y nos enseña todo".

Y agregó que "este morar de Dios en nosotros es precisamente el don del Espíritu Santo, que nos toma de la mano y nos hace experimentar, incluso en la vida cotidiana, la presencia y la cercanía de Dios, haciéndonos morada suya".

Y por ello, pidió que: "Ante los compromisos que llevamos adelante y nuestro servicio en la Iglesia, cada uno de nosotros pueda decir con confianza: aunque soy frágil, el Señor no se avergüenza de mi humanidad, al contrario, viene a habitar dentro de mí".

Presencia de Dios

Asimismo, aseguró que la presencia de Dios "se revela especialmente en los pequeños, en los pobres y en quienes sufren, pidiéndonos ser cristianos atentos y compasivos".

Esta tarde, el papa tomará posesión como obispo de Roma de la basílica de San Juan de Letrán, la catedral de la capital italiana, y después visitará Santa María la Mayor para rezar ante el icono de la virgen María "Salus populi romani", muy venerada por los romanos.

Con estos actos, y la pasada visita a San Pablo de Extramuros, se cerrarán los ritos relacionados con el inicio de pontificado.

Ciudad del Vaticano / EFE