Lavrov denuncia presiones de EE UU para expulsar a empresas rusas de Venezuela

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, denunció el jueves que sus compañías sufren presiones para abandonar el mercado de Venezuela tras la operación militar estadounidense en el país del pasado 3 de enero en la que fueron capturados el presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

"Se realizan abiertos intentos de expulsar a nuestras empresas de Venezuela”, dijo Lavrov en una entrevista a la cadena RT, al responder a una pregunta sobre la política de la administración estadounidense en Venezuela.

El jefe de la diplomacia rusa agregó que las tentativas de apartar a Rusia para ocupar su nicho en los mercados globales no son aisladas.

"India tiene prohibido comprar petróleo ruso. Al menos eso es lo que se anunció. Todos tienen prohibido comprarlo. Tanto petróleo como gas. En todas partes dicen que el petróleo y el gas rusos serán reemplazados por el petróleo y el gas natural licuado estadounidenses", denunció Lavrov.

El pasado 13 de enero, la compañía rusa Roszarubezhneft, una entidad estatal que administra los activos petroleros de Rusia en Venezuela, afirmó en un comunicado que continuará cumpliendo plenamente con sus obligaciones en estrecha cooperación con sus socios internacionales.

En las semanas posteriores, en las que varios petroleros de la conocida como ´flota fantasma´ han sido apresados, no se hicieron más comentarios oficiales sobre el asunto.

Moscú / EFE