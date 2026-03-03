Las operaciones de evacuación de españoles desde Oriente Medio están ya en marcha

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, anunció este martes que las operaciones de evacuación de españoles en Oriente Medio están ya en marcha y que 175 personas viajan hacia Madrid en un vuelo comercial de Etihad desde Abu Dabi, que llegará a la capital española esta tarde.

Albares, en una rueda de prensa, precisó que no puede aportar más detalles de estas operaciones que se llevan a cabo desde varios países de la región "por motivos de seguridad" y no lo hará hasta que culminen con éxito.

Sí avanzó que está previsto que a lo largo del día salgan otros vuelos desde Emiratos Árabes Unidos (EAU) vía Estambul y que, para las evacuaciones, se estudia también utilizar aviones del Ministerio de Defensa.

Según explicó se están utilizando todos los medios aéreos y terrestres para poder repatriar al mayor número posible de españoles que, entre residentes, turistas y los que se han desplazado por motivos laborales, ascienden a más de 30.000. Todos se encuentran bien y no hay heridos o fallecidos.

Albares mantendrá este martes una segunda videoconferencia con los embajadores de España en la zona para seguir dando una respuesta coordinada, global "y adaptada a las circunstancias".

Aseguró que se van a reforzar "de manera inmediata" los medios materiales y humanos, citando concretamente EAU, Arabia Saudí y Omán, además de que habrá un despliegue diplomático en Baréin.

El Gobierno pondrá en marcha otros recursos para preparar posibles evacuaciones en cuanto se vayan abriendo "ventanas de oportunidad".

Señaló que las situaciones más complicadas para la salida son Irán, donde hay 158 españoles, y los Emiratos, por ser donde se encuentra el mayor número de compatriotas (unos 13.000).

Albares insistió en que la seguridad de los españoles en la región es una "prioridad absoluta" del Ejecutivo, así como la de los equipos de las embajadas y sus familias.

Madrid / EFE