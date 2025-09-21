Lara pactó con el pítcher estadounidense Hunter McMahon

La organización Cardenales de Lara por medio de su Gerencia, confirma a su quinto importado de cara a la venidera campaña 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), se trata del lanzador norteamericano Hunter McMahon, quien vendrá a su primera experiencia en la pelota invernal, este año lanzó en la American Association (AA) con los Kansas City Monarchs.

“Para nosotros siempre será importante contar con un bullpen fortalecido, la llegada de este importado blinda aún más a los brazos que ya estaban”, comentó José Yépez, gerente deportivo de los pájaros rojos a Oscar Cumare Sánchez, jefe de prensa de esas aves.

“Es un pítcher joven, ha tenido experiencia en sistema de Ligas Menores, posee una buena recta y que al momento de combinar con su repertorio genera buenos resultados, estamos bastantes contentos con que pueda jugar con nosotros”, agregó.

Números

El derecho nacido en Kansas fue drafteado en el 2019 por los Washington Nationals en el noveno round, su última experiencia en Ligas menores fue en 2024 con la filial AA de los Minnesota Twins, posterior a esa participación estuvo los últimos dos veranos en la AA.

Este año tras 28 juegos lanzados (todos como relevista) dejó efectividad de 2.30, acompañado de un WHIP de 1.08, record de 2 victorias y 2 derrotas, además de haber cerrado en 13 ocasiones.

De esta manera Cardenales de Lara cuenta con cinco foráneos confirmados, en los próximos días se anunciará el cupo disponible.

Barquisimeto / Redacción Web