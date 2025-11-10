Lara cae ante Zulia y cierra una semana negativa en la LVBP

Cardenales de Lara (9-12) cayó este domingo ante las Águilas del Zulia (11-9) con marcador de seis carreras por tres en el Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, cerrando con récord de dos victorias y tres derrotas la cuarta semana de campeonato de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

El lanzador ganador por los zulianos fue Henry Centeno (1-2), mientras que la derrota fue para Adrián De Horta (0-2).

David Villarroel, miembro del departamento de prensa de Lara, dijo que el abridor por los larenses fue el derecho De Horta, quien tiró apenas tres entradas y un tercio, permitiendo cuatro imparables y cuatro carreras limpias, otorgando tres bases por bolas y ponchando a dos rivales. La labor del norteamericano fue relevada por siete lanzadores, entre ellos Fabián Blanco (1.0 IP), Robinson Hernández (1.1 IP), Edgar Navarro (1.0 IP), Luis Contreras (0.1 IP), Juan Zapata (0.2 IP), Christian Cosby (1.0 IP) y Hunter McMahon (1.0 IP). El cuerpo de lanzadores de los crepusculares solamente pudo ponchar a tres rivales en el juego, otorgando cuatro boletos.

Carreras

El movimiento de carreras por parte de los crepusculares inició en el primer episodio con jonrón solitario de Jecksson Flores, mientras que la segunda rayita llegó en el cuarto episodio producto de un sencillo de Alí Sánchez que impulsó a Jeferson Quero.

La última entró en el noveno inning con sencillo de Rafael Ortega. Los más destacados fueron Ortega (5-2, 1 CI), Ildemaro Vargas (4-2) y Alí Sánchez (4-3, 1 CI). En este juego, los larenses dejaron a ocho corredores en circulación y batearon de 14-3 con corredores en posición de anotar.

Los Pájaros Rojos descansan hasta el próximo jueves, cuando reciban a los Tigres de Aragua a las 7:00 PM en el Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto.

Barquisimeto / Redacción Web