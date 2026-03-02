Lanzan Umbral, una plataforma para monitorear la transformación política en Venezuela

El científico de datos Pablo Hernández Borges, junto con las organizaciones Ciudadanía Sin Límites y Code for Venezuela, presentó este lunes Umbral (umbral.watch), la primera plataforma de código abierto diseñada para monitorear en tiempo real la transformación política en Venezuela. Según una nota de prensa, la herramienta integra indicadores clave sobre democracia, conectividad, presos políticos, medios y participación ciudadana, en un contexto marcado por restricciones informativas y un índice de democracia electoral de apenas 0,2 según el Instituto V-Dem.

De acuerdo con el escrito, el proyecto, liderado por Hernández Borges —profesor visitante de la Universidad Simón Bolívar y especialista en regímenes autoritarios y democratización—, se basa en la metodología de Episodios de Transformación de Régimen (ERT) del Instituto V-Dem. La plataforma traduce ese marco académico en visualizaciones interactivas y datos accionables accesibles al público, con actualizaciones diarias y cobertura histórica de la evolución política venezolana desde 1900 hasta 2024.

Umbral consolida en un solo entorno múltiples fuentes: análisis de escenarios con participación ciudadana, evaluación colectiva de noticias, monitoreo de presos políticos, datos de conectividad a internet en tiempo real, señales mediáticas internacionales, verificación de hechos, biblioteca especializada y mercados de predicción. Además, es completamente bilingüe y su código fuente está disponible en GitHub bajo licencia Apache 2.0, lo que —según sus creadores— garantiza transparencia metodológica y auditoría pública.

“La incertidumbre es la regla cuando se trata de regímenes autoritarios, y necesitamos usar todos los marcos analíticos disponibles para entender qué puede pasar en Venezuela. Tener datos confiables, en tiempo real y en perspectiva histórica es el primer paso para actuar con inteligencia”, afirmó Hernández Borges durante la presentación. La iniciativa surge en un momento en que el monitoreo independiente del país resulta especialmente crítico ante apagones informativos, restricciones a internet y persecución a medios.

Más que un observatorio, Umbral se concibe como una plataforma de inteligencia colectiva abierta a la participación global. Cualquier persona puede contribuir mediante encuestas que estiman la probabilidad de cinco escenarios de transformación política o evaluando noticias según su impacto en esos escenarios. Las contribuciones se agregan en tiempo real y distinguen entre perfiles expertos y público general, sin requerir registro formal.

La plataforma está disponible en www.umbral.watch, mientras que su código fuente puede consultarse públicamente en GitHub. Sus promotores —Ciudadanía Sin Límites y Code for Venezuela— destacan que el objetivo es que los datos generados por la comunidad complementen y calibren los modelos académicos, fortaleciendo así la documentación independiente sobre la evolución política de Venezuela.

Caracas / Redacción web