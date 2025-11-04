La Vinotinto goleó a Inglaterra en su estreno en el mundial sub 17

La selección de fútbol de Venezuela tuvo un debut soñado en la Copa del Mundo sub 17 Qatar 2025, al golear 3-0 a Inglaterra en el Complejo Aspire Zone de Al Rayán.

Un gol de Román Davis al minuto 40 inauguró el marcador y Dioner amplió la ventaja al 45' para que La Vinotinto se fuera 2-0 al descanso del medio tiempo. Eider Barrios le colocó la guinda al pastel con un tanto al 90+3'.

Con la contundente victoria Venezuela se ubica puntera del Grupo E con tres puntos, empatados con Egipto, que superó 4-1 a Haití. El próximo desafío de los dirigidos por Oswaldo Vizcarrondo será justamente ante los africanos el viernes 7 de noviembre.

Adaptación

Durante los primeros minutos del encuentro la selección venezolana estuvo en apuros. El ataque inglés tuvo varias llegadas al arco defendido por Alan Vásquez, aunque no pudieron concretar.

Justamente Vásquez se encargó de ahogarle el grito de gol en al menos dos oportunidades al delantero rival Alejandro Gomes Rodríguez (nacido en Venezuela). Además, el ariete de la oncena europea y un par de compañeros suyos pegaron pelotas en el travesaño, generando susto en la portería venezolana, pero no más de eso.

La Vinotinto supo aguantar el envión del oponente pero ya sobre la media hora comenzó a controlar el ritmo del partido, pensando más en clave ofensiva pero sin poder concretar hasta el minuto 40.

Román Davis, que abrió como carrilero por la derecha en una línea de cinco defensores planteada por Oswaldo Vizcarrondo, recuperó un balón en propio campo y de una vez tocó con Yerwin Sulbarán. El chico nacido en El Tigre, estado Anzoátegui, de inmediato soltó un pase en profundidad para Davis, que recorrió toda la banda hasta pisar el área y con poco ángulo sacó un remate potente que se coló por el primer palo del guardarmeta Jack Porter para el 1-0.

Con la ventaja en el marcador los chamos no bajaron la intensidad y siguieron generando oportunidades, hasta que llegó el 2-0. Henrry Díaz recuperó un balón cerca del área inglesa y jugó con Dioner Fuentes, quien se perfiló y sacó un disparo al ángulo, nuevamente por el primer palo de Porter al 45' para ampliar la diferencia.

En el segundo tiempo Venezuela supo dormir el partido y controlarlo. Salvo alguna que otra llegada de Inglaterra, donde relució Vásquez, el partido no ofreció mayores sobresaltos.

Al 90+3' La Vinotinto ganó un saque de esquina y en una jugada preparada Yerwin Sulbarán disparó de zurda que repelió Porter, aunque el rebote le quedó servido a Eider Barrios para el 3-0 definitivo.

Colíderes

Venezuela es colíder del Grupo E del mundial sub 17, pues tiene los mismos tres puntos que Egipto, selección que superó 4-1 a Haití. No obstante, los egipcios ocupan el primer lugar en el orden por mayor cantidad de goles anotados.

El próximo viernes 7 de noviembre La Vinotinto chocará con el cuadro africano, mientras que Inglaterra irá contra los haitianos, ambos conjuntos sin unidades.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo