La temporada 2026 de la SPB arrancará el 7 de marzo

El 7 de marzo es la fecha pautada por la junta directiva de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) para el arranque de la temporada 2026, que contará con la participación de 13 equipos y un formato distinto al de la campaña anterior.

Según indicaron, la ronda regular será un "todos contra todos" y cada conjunto disputará 24 desafíos (uno de local y uno de visitante frente a cada rival). Con la novedad de que la franquicia Marinos regresa a Anzoátegui, se avistan en el horizonte varios enfrentamientos contra rivales históricos en la llamada "Caldera del diablo".

Luego de la primera etapa habrá un "Play-In" de ocho equipos cuyos detalles no fueron especificados. Posteriormente la primera fase de postemporada constará de cuatro llaves, cada una a un máximo de siete juegos para ganar cuatro. De ahí saldrán los semifinalistas, que también chocarán en cruces directos y los vencedores serán los que se midan en la final en la búsqueda del título.

Regresos y ausencias

Para la venidera justa se confirmaron los regresos a la competencia de los equipos Diablos de Miranda y Héroes de Falcón, que no vieron acción en 2025.

Sin embargo, Llaneros de Guárico no dirá presente en el certamen (por motivos no aclarados), al igual que Toros de Aragua. En el caso del conjunto astado, explicaron su ausencia en un comunicado donde indicaron que harán uso de su derecho estipulado en los reglamentos de la SPB para tomar un "año sabático".

La cuota de 14 organizaciones que participaron en 2025 igualmente se redujo a 13, pese a los retornos antes mencionados por la fusión entre Marinos y Gladiadores de Anzoátegui.

Importados

De acuerdo a lo dicho por la SPB en sus redes sociales, cada conjunto podrá contar con un máximo de cuatro jugadores importados inscritos en el roster, pero solo tres podrán coincidir en cancha.

También ratificaron la medida de que las organizaciones tienen un tope de 10 foráneos en la temporada.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo