La sexta Rumba Naranja servirá para recaudar insumos para afectados por los sismos en La Guaira

Este domingo la Hermandad Gallega de Valencia, estado Carabobo, será la sede de la sexta edición de la Rumba Naranja, un evento fitness, deportivo y recreativo con propósito, diseñado para el disfrute de toda la familia.

Según una nota de prensa, esta actividad está bajo la dirección de Katrina Hernández y se desarrollará en un horario comprendido entre las 9:00 a.m. a 7:00 p.m. Así lo informó Hernández durante una interacción con representantes de medios de comunicación regionales y nacionales que se efectuó esta semana.

Ella informó que en el evento se darán cita más de 150 instructores, quienes se presentarán en tarima para dictar clases de diversas disciplinas, entre las cuales destacan: baile, aerobics, entrenamiento funcional, zumba, fitness de combate y twerk. Además de la programación deportiva, los asistentes podrán disfrutar del concierto en vivo de la agrupación “Mata Rica” y de un gran cierre musical a cargo de “Tambores del Trueno”.

Un evento altruista

La Rumba Naranja combina la actividad física con la ayuda humanitaria. Pues los asistentes además de la entrada deberán contribuir con productos de higiene personal o alimentos no perecederos, los cuales serán destinados a comunidades de La Guaira, que fue afectada por el doblete sísmico del 24 de junio de 2026.

Es importante señalar que los brazaletes para ingresar al evento tienen un valor de cinco dólares -o su equivalente en bolívares- y pueden adquirirse directamente con los instructores participantes o a través de las vías de contacto oficiales: @rumba.naranja y `@Katrinac. También pueden conseguirlos a través del Teléfono de contacto:0412 34328.

Valencia / Redacción Web