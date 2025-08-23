La rumana Sorana Cirstea conquista el torneo de Cleveland

La rumana Sorana Cirstea conquistó este sábado el torneo WTA 250 de Cleveland, al ganar la final a la estadounidense Ann Li por 6-2 y 6-4 en una hora y 26 minutos.

Cirstea, nacida en Targoviste en 1990, ganó el tercer título de su carrera en el circuito WTA tras los de Tashkent (2008) e Estambul (2021).

Juego sólido

Cirstea, número 112 del mundo, disputó un partido muy sólido y no concedió rotura alguna frente a Li, que le había ganado en el único precedente.

La final de Cleveland se disputó este sábado, en la víspera del arranque del Abierto de Estados Unidos, que echa a andar este domingo en Flushing Meadows.

Cleveland / EFE