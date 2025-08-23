sábado
, 23 de agosto de 2025
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

La rumana Sorana Cirstea conquista el torneo de Cleveland

agosto 23, 2025
Sorana Cirstea impuso su ley en la justa de Cleveland / Foto: Point Break

La rumana Sorana Cirstea conquistó este sábado el torneo WTA 250 de Cleveland, al ganar la final a la estadounidense Ann Li por 6-2 y 6-4 en una hora y 26 minutos.

Cirstea, nacida en Targoviste en 1990, ganó el tercer título de su carrera en el circuito WTA tras los de Tashkent (2008) e Estambul (2021).

Juego sólido

Cirstea, número 112 del mundo, disputó un partido muy sólido y no concedió rotura alguna frente a Li, que le había ganado en el único precedente.

La final de Cleveland se disputó este sábado, en la víspera del arranque del Abierto de Estados Unidos, que echa a andar este domingo en Flushing Meadows.

Cleveland / EFE

 ET 

 PUBLICIDAD

 ET 

 ÚLTIMAS NOTICIAS

El Tiempo crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram