La Real Sociedad cumple y elimina al Reus en una noche fría de Copa del Rey

La Real Sociedad cumplió los pronósticos y estará en la tercera ronda de la Copa del Rey tras imponerse 0-2 al Reus FC Reddis, de Segunda Federación, cuarta categoría del fútbol español, en un partido igualado que se desequilibró en la segunda mitad con los goles de Goti y Sadiq.

El encuentro, en el que no participó el venezolano Jon Aramburu porque se recupera de una lesión, empezó frío, como la noche, con el Reus presionando muy arriba e incomodando a la Real Sociedad, que salió con un once muy renovado respecto al habitual en Liga y con cuatro jugadores del filial como titulares -Marín, Jon Martín, Beitia y Carrera-.

Los primeros treinta minutos fueron prácticamente de tanteo, sin que ninguno de los dos equipos generase peligro. Apenas hubo fútbol en las áreas y a la Real le costaba hacerse con el control. El viento tampoco favorecía una conducción precisa del balón.

El Reus aguantaba el cara a cara, muy bien posicionado en el campo y arropado por un ruidoso público que abarrotaba el estadio municipal. La ciudad no vivía una noche así de fútbol desde la eliminatoria de Copa entre el Reus Deportiu y el Atlético de Madrid de hace diez años.

La primera aproximación fue una internada del realista Zakharyan, que culminó con un centrochut estéril que se marchó por la línea de fondo en el 31. Cuatro minutos después, el delantero Carrera pudo adelantar a los visitantes con un disparo desde el área pequeña, pero Parra desbarató la ocasión con una gran parada.

Choque abierto

El choque se abrió y el Reus dio un paso adelante. Andy Alarcón estuvo a punto de adelantar a los locales con un remate mordido tras un saque de esquina en el 38 y Casals probó con un lanzamiento flojo desde dentro del área que detuvo Marrero sin problemas al borde del descanso, al que se llegó con el 0-0 inicial.

La Real Sociedad salió más enchufada en la segunda mitad con tres cambios desde el vestuario: Elustondo, Barrenetxea y Sadiq por Beita, que se fue tocado, Sergio Gómez y Zakharyan. Precisamente un centro desde la izquierda de Barrenetxea fue templado por Sadiq, que asistió de cabeza a Goti para que anotara el 0-1 a placer en el 48.

El equipo de Sergio Francisco se quitó la presión de encima y cerca estuvo de ampliar la diferencia con una internada de Carrera, que anduvo lento y no fue capaz de encarar al portero local.

Actitud

El Reus no le perdió la cara al partido y siguió metido en la eliminatoria. De hecho, el lateral izquierdo Pol Fernández pudo empatar con un fuerte disparo desde fuera del área que repelió el palo en el 79.

Guedes primero y luego Sadiq pusieron en aprietos a la defensa del conjunto de Marc Carrasco, pero los minutos transcurrían con la incertidumbre en el resultado y con todo abierto.

La sentencia no llegó hasta el tiempo añadido, en el minuto 92, cuando el delantero nigeriano Sadiq transformó un penalti cometido sobre él mismo. Fue el punto final a un partido igualado, que se decantó por la mayor calidad de una Real Sociedad revitalizada con los cambios en la segunda parte.

San Sebastián / EFE