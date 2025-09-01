lunes
La Real Sociedad confirma el fichaje de Yangel Herrera por cinco temporadas

septiembre 1, 2025
Yangel Herrera, venezolano de 27 años, es el nuevo mediocampista de Real Sociedad en España / Foto: Prensa Real Sociedad

La Real Sociedad ha hecho oficial este lunes el fichaje del centrocampista venezolano Yangel Herrera, quien llega traspasado por el Girona y ha firmado un contrato por cinco temporadas.

El club ha informado, en un comunicado, de la incorporación de Herrera, quien llegó anoche a San Sebastián para firmar su nuevo contrato, aunque no podrá integrarse aún en el equipo, porque está lesionado.

El volante cumple el perfil que había pedido el entrenador de la Real, Sergio Francisco, quien demandó al club un futbolista con poderío físico, recorrido y energía.

Refuerzo necesario

Se trata de un tipo de refuerzo para el centro del campo que la Real lleva añorando desde la marcha de Mikel Merino al Arsenal la temporada pasada.

Herrera, que tiene 27 años, cuenta con experiencia en LaLiga, ya que, tras fichar por el Manchester City, jugó como cedido en el Granada, Espanyol y Girona, club que finalmente se hizo con sus derechos.

No es el único refuerzo para el centro del campo blanquiazul, ya que el exvalencianista Carlos Soler también ha llegado a San Sebastián para firmar su contrato, lo que se hará oficial en las próximas horas.

San Sebastián / EFE

