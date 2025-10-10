La primera Voz Zulia busca promover el talento de noveles cantantes carupaneros

Arena Sport House y Espinoza Producciones, en Carúpano, estado Sucre, abrirán las puertas por primera vez al talento local carupanero, en un concurso libre y gratuito, con el cual se busca promover a nuevos cantantes.

José Espinoza, promotor musical, explicó que el evento La Voz Zulia, que se realizará este viernes a partir de las 8 de la noche, no tiene ningún costo para los participantes y la entrada será libre para el público que quiera aupar a su concursante.

Anunció que hay 16 participantes inscritos y se mantendrá abierto el registro hasta el viernes para dar la oportunidad de que se sumen más cantantes.

La musicalización estará a cargo de DJ Balán y entre los jurados que escogerán a los ganadores estarán los cantantes Matty Salinas, Richard Rosario, Cruz Caraballo, Dayana Morandi y el músico Cleofe Cova.

Espinoza señaló que el concurso tiene un muy alto estándar de calidad, de manera que los inscritos no solo ganarán premios especiales sino que obtendrán reconocimiento. Aclaró que los premios son cortesía del comercio local, que son patrocinantes del concurso vocal.

“Se estará reavivando el talento local, sobre todo en la vida nocturna y podemos decir que vamos a hacer historia con este tipo de eventos”.

Sucre / Corresponsalía Carúpano