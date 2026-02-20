La Policía de Bolivia dice que detendrá a Evo Morales «en el momento oportuno» por el caso de trata

La Policía de Bolivia afirmó que ejecutará «en el momento, modo y lugar oportunos» la orden de captura contra el expresidente Evo Morales (2006-2019), investigado por la Fiscalía por trata agravada de personas, mientras el exmandatario reapareció públicamente en su bastión político tras más de un mes sin actividades visibles.

El subcomandante policial, Juan Román Peña, afirmó que la Policía «siempre planifica cualquier operación, no realiza ningún acto improvisado», al ser consultado sobre cuándo se cumplirá la orden de aprehensión contra Morales, vigente desde 2024.

«Vamos a ver el tiempo oportuno, esas estrategias que la Policía tiene y no puede develar, vamos a determinar el tiempo, el modo y el lugar preciso para llevar a cabo nuestras acciones policiales», respondió Peña a medios locales.

Señaló que se necesitan «las condiciones necesarias» para «proceder a la ejecución», para lo cual «se está trabajando».

Evo Morales ya piensa en las elecciones regionales

Morales reapareció este jueves en un evento en el Trópico de la región central de Cochabamba, su bastión político y sindical, después de poco más de un mes de no mostrarse públicamente y en medio de distintas versiones sobre su estado de salud y su paradero.

El exmandatario presentó en esta jornada a sus candidatos para las elecciones regionales y municipales previstas para el 22 de marzo, pese a que su partido político no está habilitado para esos comicios.

Morales permanece en esa región desde octubre de 2024, cuando se conoció la investigación penal en su contra por un caso de trata agravada de personas en el que está acusado por la Fiscalía de haber tenido una relación con una menor de edad con quien supuestamente tuvo un hijo en 2016, cuando aún era presidente.

En un principio, la Policía no pudo ejecutar la orden de captura contra el exgobernante porque sus seguidores bloquearon carreteras durante 24 días entre octubre y noviembre de 2024 para impedir el ingreso de los agentes al Trópico de Cochabamba.

Desde finales de 2024, simpatizantes de Morales mantienen una vigilia en la zona para evitar su detención.

