La paradoja de Margarita: Entre embalses de abundancia y grifos secos

El pasado 12 de septiembre se restableció el suministro de agua en el estado Nueva Esparta a través de la tubería submarina que conecta la isla de Margarita con Sucre y que se surte del embalse Turimiquire, luego de permanecer siete meses paralizado por un derrumbe en su túnel trasvase.

Este hecho no significa que la crisis hídrica de la Perla del Caribe haya terminado.

La gran interrogante consiste en determinar cómo dar una solución definitiva a este problema histórico para que en el futuro, los habitantes cuenten con un servicio eficiente que impulse el desarrollo económico y turístico de la región.

El origen de la crisis hídrica en la entidad responde a factores técnicos muy precisos expuestos por el especialista José Isabel Martínez, exdirector de la desaparecida Hidrológica del Caribe (Hidrocaribe), y miembro del Colegio de Ingenieros de la entidad insular.

El profesional explica que "el sistema de abastecimiento para el estado Nueva Esparta funciona con dos sistemas hidráulicos, el Turimiquire y Clavellinos".

Martínez detalla que "el de Clavellinos fue diseñado hasta para mil litros por segundo, y el Turimiquire, con la línea completa unida, en 2 mil 500 litros por segundo".

Aunque el diseño da para abastecer en 100% a la población neoespartana, las pérdidas internas por fugas superan con frecuencia la mitad del volumen.

Esta falla provoca ciclos de distribución sumamente prolongados. "Estar dando un ciclo de 60 o 90 días es demasiado".

El impacto en las comunidades

Detrás de las cifras y los problemas técnicos se encuentra el drama diario de la población.

En el sector Los Delfines del municipio Mariño, la residente Ángela de Briceño manifiesta que "ahorita tiene más de dos meses que no llega el agua, hay que comprarla, 10 dólares son mil litros de agua y eso no alcanza para nada".

"Nosotros no somos familia de camello, el camello no toma agua. Hay niños que se van a la escuela y no se bañan porque no hay agua; hay niños que no comen porque no tienen agua", dijo la vecina.

La crisis golpea por igual a distintas zonas del estado. Richard León Osorio, vecino de la calle Maneiro en Porlamar, afirma que "ya tenemos más de 82 días sin agua, la situación está terrible con todo lo que es ese tema".

Leon aseguró que por la falta de líquido potable los niños enferman y para poder mandarlos al colegio deben hacer malabares para conseguir el agua necesaria para que se bañen, lavarles los uniformes y prepararles el almuerzo.

Por su parte, Rosa Machado, del sector Macho Muerto, en el municipio García, aseveró que el agua llega "cada mes".

Asegura que resuelven "comprandole a los camiones cisterna", los cuales, dependiendo de su capacidad, cobran entre 15 y 25 dólares por su carga, cantidad que para León resulta inviable debido a lo poco que gana mensualmente.

Juan Ramírez, habitante del sector 911 del municipio García, relata que "la última vez que llegó el agua, fue hace unos dos meses y medio más o menos".

Sobre los gastos para subsistir, el residente señala que "normalmente compramos cisternas cada quince días, que es lo que nos dura a nosotros en familia. La cisterna como tal son unos 9 mil o 10 mil bolívares".

El potencial y las soluciones a futuro

La paradoja del estado Nueva Esparta radica en que mientras la población padece la falta de agua, la región cuenta con fuentes hídricas privilegiadas.

Sobre el potencial de la cuenca principal, el ingeniero Martínez destaca que "los países del Medio Oriente darían la vida por tener un sistema Turimiquire. Esa cuenca del Turimiquire por más de 500 años va a dar y puede dar hasta 18 mil litros por segundo y nosotros lo que necesitamos son tres mil, es agua por demás".

La solución propuesta por el especialista consiste en volver a la concepción técnica original del acueducto.

El ingeniero sostiene que la vía principal es "rehabilitarnos, volver al sistema original que fue diseñado, que las dos tuberías submarinas funcionen como deben funcionar, mantener buenos equipos de operación y mantenimiento, y el cambio de tuberías viejas que es muy importante porque hay muchas que por la capacidad de conducción son muy pequeñas".

Con respecto a las plantas desalinizadoras, Martínez concluye que esa es una opción "para mitigar. Funciona aisladamente, resuelve un problema de un barco o resuelve un problema de un pueblito aislado, pero el mantenimiento es muy caro".

Queda claro entonces que sin un sistema de acueductos optimizado, la calidad de vida de los habitantes y el potencial turístico de Margarita seguirán estancados a la espera de decisiones ejecutivas.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero