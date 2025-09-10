La ONG Foro Penal computa 823 presos políticos en Venezuela

La organización no gubernamental Foro Penal informó que 823 personas están detenidas en Venezuela "con fines políticos", de las cuales, precisó, cien son mujeres.

Según un informe publicado en su cuenta de X, que tiene como fecha de corte al 8 de septiembre, la ONG indicó que siete detenciones se han sumado al registro publicado a finales de agosto, cuando se computaron 816 privados de libertad con fines políticos en el país.

Del total de presos políticos, 653 son civiles y 170 militares, apunta el informe. Además, el conteo detalla que cuatro de los arrestados son adolescentes y el resto adultos.

Extranjeros

Sin mencionar más detalles, Foro Penal agrega que en el grupo hay 91 personas con nacionalidad extranjera.

La mayoría de estas detenciones ocurrieron después de las elecciones presidenciales de julio del año pasado, en las que el ente electoral -controlado por el chavismo- proclamó como ganador al actual presidente, Nicolás Maduro, pese a las denuncias de "fraude" de la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

Desde 2014 hasta la fecha, Foro Penal ha registrado 18.486 casos que tipifica como "detenciones políticas" en Venezuela.

Tanto Maduro como el fiscal general, Tarek William Saab, niegan que en el país haya personas detenidas por razones políticas, sino que, aseguran, cometieron delitos, afirmación que rechazan varias ONG y líderes opositores.

Caracas / EFE