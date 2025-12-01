La Lubanz tuvo un fin de semana cargado de acción en Tronconal IV

La Liga Urbana de Baloncesto Anzoátegui (Lubanz), edición Navidad, tuvo un fin de semana cargado de acción en la cancha Los Bulls de Tronconal IV, en Barcelona, sede del torneo.

Hasta seis emocionantes compromisos se disputaron en tres días y el conjunto que mejor parado salió fue la Academia 52 Marinos. Los navales se llevaron la victoria en los dos desafíos que jugaron y permanecen invictos en el certamen con marca de 3-0, lo que les garantiza su presencia en la siguiente ronda.

Próximamente se anunciará la cartelera de la tercera semana de la Lubanz, donde se definirán el resto de quintetos que avancen de fase en el campeonato que se extenderá hasta el próximo 13 de diciembre.

Dominio naval

La Academia 52 Marinos superó el jueves 76-61 a la selección U18 de Anzoátegui, en un encuentro en el que destacaron Luis Lugo, Rubén González y Arlen Ramos, con 17, 16 y 14 puntos respectivamente. Por los caídos José Maitán facturó 13 contables.

Dos días después los navales se impusieron 62-55 en un apretado duelo contra Team 4 Caras. Además la victoria les selló el boleto a la siguiente fase del torneo.

Otro de los careos emocionantes que hubo el fin de semana fue el que protagonizaron Vereda Anzoátegui y Team 23 de Enero, que terminó 70-67 a favor de los primeros. José Vicuña sobresalió con 22 unidades, tres de ellas en los últimos segundos para definir el encuentro que se jugó el sábado.

Un día antes el conjunto 23 de Enero batió 98-87 a 12 Flash, con Luiyer Navarro como pieza estelar al conseguir 23 cómputos.

Team 4 Caras le propinó una derrota 60-35 a la selección U18 de Anzoátegui y Luis Germani fue figura al registrar 17 cartones. Finalmente Mutgor doblegó 70-57 a 12 Flash y dio un paso importante hacia la clasificación.

Barcelona / Javier A. Guaipo