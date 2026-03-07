La Juventus golea al Pisa al ritmo de Yildiz

Juventus Turín goleó este sábado al Pisa (4-0), con un Kenan Yıldız estelar y autor de una asistencia y un tanto, para no descolgarse de la pelea por los puestos de Liga de Campeones, esos por los que presiona situado a tan solo un punto a la espera de que el Roma dispute su partido de la jornada de la Serie A italiana de fútbol.

La 'Juve' está al acecho. Un fallo del Roma ante el Génova de Daniele De Rossi, curiosamente leyenda y exentrenador del combinado romano, reabre la pelea por la 'Champions' a la que quieren sumarse tanto el Como 1907 como la 'Vecchia Signora'.

No falló el equipo de Luciano Spalletti tras la victoria del Como ante el Cagliari y retomó la senda de la victoria tras cuatro jornadas consecutivas sin ganar y una eliminación de Liga de Campeones de por medio. Se aprovechó del colista del campeonato doméstico italiano para recuperar esa confianza que, en realidad, ya restauró en los dos últimos duelos ante el Galatasaray y el Roma, con sendas actuaciones de mucho valor.

Resolución

Lo resolvió todo en la segunda mitad tras unos primeros cuarenta y cinco minutos algo insulsos. Dominador, pero sin generar un peligro demasiado dañino para el brasileño Nicolas Andrade, meta titular del Pisa a los 37 años tras la lesión de Scuffet.

Todo, en gran medida, gracias otra vez a Kenan Yildiz. El turco es la gran perla juventina con merecimiento absoluto. Un centro suyo en el minuto 54 acabó en el tanto de Cambiaso, llegador desde el otro carril para encaminar la victoria.

Y un gol suyo cerró el duelo. En el 75 recibió en la frontal un pase de Conceicao. Se plantó, encaró, regateó y sacó un zapatazo imaparable, cruzado, que obligó a la ovación de un público que duplicó el aplauso en forma de reconocimiento cuando su estrella fue sustituida poco después. Diez goles y ocho asistencias en lo que va de campaña entre todas las competiciones.

Más detalles

Entre medias, fue Khephren Thuram el que aseguró buena parte del éxito con su tanto en el 65, fácil al empujar a puerta vacía el misil que Locatelli estrelló en el palo. Y ya con el tiempo cumplido, fue Boga el que puso la guinda al pastel con cuarto tanto de la feliz noche turinesa y amarga toscana.

La 'Juve', después de cuatro partidos sin ganar en Serie A, se reconcilió con la victoria. Yildiz reivindicó su papel de estrella del equipo y del campeonato en general. Presión al Como y al Roma por la cuarta plaza, por los puestos de Liga de Campeones.

Turín / EFE