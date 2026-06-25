La Guaira clama por rescatistas: hay sobrevivientes bajo escombros tras sismos

La Guaira se mantiene como la entidad más golpeada por el doblete sísmico registrado la tarde del 24 de junio de 2026 en Venezuela. Más de 12 horas después de los movimientos telúricos, vecinos de varios sectores denunciaron la ausencia de equipos de rescate mientras todavía hay personas atrapadas entre los escombros de edificios colapsados.

El fotoperiodista Rayner Peña reportó a las 7:15 de la mañana de este 25 de junio, desde Catia La Mar, municipio Vargas, que en el urbanismo Luisa Cáceres de Arismendi y en los edificios cercanos de la Gran Misión Vivienda Venezuela aún no se observaba el despliegue de rescatistas ni de bomberos. Según su relato, la zona continúa sin servicio eléctrico ni conectividad, y al menos seis o siete personas permanecían atrapadas bajo los escombros en ese urbanismo, además de reportes de personas fallecidas en los cuatro edificios afectados.

La angustia de familiares y vecinos quedó registrada en varios videos difundidos desde las zonas afectadas. En dos de los edificios colapsados, El Molino, en Caraballeda, y Residencias Maribel, en la avenida Costanera, los residentes denunciaron que aún hay personas atrapadas entre los escombros y que no han recibido apoyo de equipos especializados.

«Ya rescatamos a un vecino, necesitamos ayuda. No han llegado bomberos, no ha llegado nadie. Estamos nada más los vecinos. ¿Dónde está la respuesta? Entendemos la magnitud del problema en el estado, pero ¿quién nos brinda el apoyo? Hay gente todavía con vida. No podemos sacarlos a punta de mano, necesitamos maquinaria», expresó entre lágrimas un joven en uno de los videos, mientras junto a otras personas permanecía sobre los escombros intentando localizar y auxiliar a los sobrevivientes.

Por su parte, el periodista Román Camacho reportó desde la urbanización Playa Grande que los residentes de esa zona también pedían ayuda inmediata de las autoridades. En imágenes compartidas desde el lugar se observa a un joven identificado como Amir Infante, quien permanecía con parte de su cuerpo atrapado entre los escombros mientras esperaba ser rescatado.

En distintos sectores de La Guaira, vecinos sin equipos especializados ni herramientas adecuadas iniciaron labores improvisadas de búsqueda entre los restos de las edificaciones colapsadas, llamando a sus familiares con la esperanza de obtener respuesta. Según un testimonio recogido en la zona, durante la noche «se escuchaban gritos de personas atrapadas bajo los escombros pidiendo auxilio», mientras los vecinos intentaban ayudar con los pocos recursos disponibles, a la espera de maquinaria y personal capacitado.

Uno de los casos reportados por familiares es el de Raulimar Peña, trabajadora del supermercado Roca Azul de La Guaira, cuya estructura colapsó durante el terremoto. Su hermana, Adais Argüello, informó que hasta las 9:20 de la mañana de este 25 de junio se encontraba desaparecida. La familia mantiene la esperanza de encontrarla con vida y solicita apoyo para las labores de búsqueda y rescate en la zona.

Aunque las autoridades no han ofrecido un balance oficial específico sobre los daños en la entidad, La Guaira fue declarada zona de desastre y es considerada la región más afectada por los dos movimientos telúricos. Según el último balance presentado por la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, la emergencia deja hasta el momento 164 fallecidos y más de 1.000 heridos en el país. En paralelo, usuarios en redes sociales reportan el colapso de más de 20 edificios solo en el estado La Guaira, una cifra que hasta ahora permanece sin confirmación oficial.

Caracas / TalCual