La Guaira arrancó su minicampamento en el estadio de la Ciudad Universitario

Tiburones de La Guaira abrió su minicampamento en el estadio de la Ciudad Universitaria, en Caracas, Distrito Capital, con un contingente de 25 peloteros, entre lanzadores y jugadores de posición, informó el departamento de prensa de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

El acantonamiento se mantendrá activo hasta el 1° de octubre, cuando se inician los entrenamientos oficiales, con miras a la temporada 2025-2026.

Entre las caras conocidas destacaron Franklin Barreto, quien no pudo actuar durante el verano por molestias físicas, los exprospectos de la MLB Yhoswar García y Aarón Bracho, así como el inicialista Pedro Castellanos, que llegó a mediados de la campaña anterior en un cambio con Cardenales de Lara. Así como la novedad de Carlos Tocci, quien fue liberado por Leones del Caracas y llegó a un acuerdo con la gerencia litotaralense.

Intención de la actividad

“Estamos buscando la mejor preparación física posible, atender a los jugadores que tenga algún tipo de lesión, observar a alguno que otro muchacho que venga de la Dominican Summer League, para dejarle saber que este es su equipo y que se sienta parte de él, además de peloteros de ligas independientes”, informó Fernando Veracierto, gerente deportivo del club, en conversación con el departamento de prensa de La Guaira.

“Vamos a estar recibiendo este tipo de jugadores y, a medida que se incorporen, iremos informando sus nombres”, agregó.

Veracierto y el cuerpo técnico también tendrán la posibilidad de evaluar a los invitados Danny Rondón, un experimentado derecho, quien lanzó por última vez en el circuito durante la zafra 2023-2024, con Águilas del Zulia, así como el jardinero Alexfri Plánez y el jugador de cuadro Kevin Vicuña, quienes fueron puestos en libertad por Tigres de Aragua y Caribes de Anzoátegui, en días recientes.

Caracas / Redacción Web