La gobernadora de Puerto Rico niega que haya maniobras militares de EE.UU. en Vieques

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, negó este viernes que el Ejército de Estados Unidos esté realizando maniobras militares en las islas de Vieques y Culebra, ante los temores a una remilitarización de estas áreas por la escalada de las tensiones en el Caribe.

González aseguró en declaraciones a los medios que "ni Vieques ni Culebra han estado en el mapa de discusión, ni para ejercicios (militares), ni para absolutamente nada".

La presencia militar estadounidense, que se enmarca en la actual crisis con Venezuela, está en Roosevelt Roads, una antigua base naval en el municipio de Ceiba (este), en Aguadilla (noroeste), y en el Campamento Santiago, en Salinas (sur), detalló la gobernadora.

Según González, el aumento de la presencia militar ha sido beneficioso para la isla por la inversión que realizan los militares para mejorar áreas de Roosevelt Roads y de la base Ramey de Aguadilla.

También es positivo, a su juicio, porque ha habido "una reducción dramática de la droga que está entrando a la isla", ya que antes la Guardia Costera, Patrulla Fronteriza y la Policía "no daban abasto".

Exigencia del PIP sobre Vieques

La polémica sobre Vieques y Culebra surgió después de que ayer el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) exigiera "la revocación de toda disposición que permita que Vieques sea utilizado para la disposición de municiones o para cualquier otra actividad militar que no corresponda directamente a las tareas de limpieza por las que debe responder el Gobierno de EE.UU.".

La Marina estadounidense utilizó Vieques y parte de Culebra como campo de tiro hasta mayo de 2003, cuando se retiró de las mismas tras fuertes protestas populares. A día de hoy, la limpieza de los restos de munición sin detonar en ambas islas aún no ha finalizado.

Puerto Rico, un Estado Libre Asociado a EE. UU., se ha convertido en un lugar estratégico por su posición en el Caribe. El Ejército estadounidense ha realizado desde finales de agosto ejercicios militares en la isla, que han incluido maniobras de desembarco e infiltración.

Además, al aeropuerto regional José Aponte de la Torre, la antigua base Roosevelt Roads, en el municipio de Ceiba, llegaron en septiembre pasado cazas de última generación F-35B.

La Administración Federal de Aviación (FAA) estableció una prohibición temporal de vuelos en la zona de Ceiba desde el 1 de noviembre y hasta el 31 de marzo de 2026 por "razones especiales de seguridad".

San Juan / EFE