La Fuerza Armada reconoció a Delcy Rodríguez como su comandante en jefe

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, fue reconocida este miércoles como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), 25 días después de que Estados Unidos capturara en Caracas a Nicolás Maduro junto a Cilia Flores, y los trasladara a Nueva York.

En un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), los distintos componentes de la FANB, encabezados por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello; y el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, juraron lealtad a la líder chavista.

Delcy Rodríguez, quien dijo que este era un acto "simbólico", hizo jurar a la FANB "ante Dios" que honrará "el sagrado juramento de defender la patria, su Constitución, sus leyes y sus instituciones hasta perder la vida si fuera necesario".

Previamente, Cabello manifestó a Rodríguez la "lealtad absoluta" de los organismos de seguridad, al subrayar que defender la gestión de la mandataria encargada "es defender la continuidad del Gobierno y la integridad del pueblo venezolano".

"La reconocemos a usted como la presidenta encargada y comandante en jefe de la Fuerza Armada y de los cuerpos policiales", expresó el titular de Interior.

En la misma línea, Padrino López juró en nombre de la FANB "lealtad y subordinación absoluta" a la presidenta encargada y entregó el "bastón de mando" del país, en un acto en el se aseguró asistieron 3.200 "combatientes".

"Juramos lealtad y subordinación absoluta a la ciudadana Delcy Rodríguez como presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela", sentenció el ministro de Defensa.

Caracas / EFE