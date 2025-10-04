La Fiscalía de Brasil denuncia a una red que introdujo a 400 migrantes irregulares desde Venezuela

La Fiscalía de Brasil denunció a diez personas sospechosas de integrar una red de contrabando que facilitó el cruce ilegal de por lo menos 400 migrantes por la frontera con Venezuela durante varios años, informó la institución.

El Ministerio Público afirmó en un comunicado que el grupo actuó, como mínimo, entre 2021 y 2024, y que sobornó a funcionarios fronterizos subcontratados en el municipio de Pacaraima, en el estado de Roraima.

Estos trabajadores introducían datos falsos en el sistema de control migratorio de la Policía Federal, usaban sellos oficiales robados y emitían documentos sanitarios de forma fraudulenta para, de esta forma, simular un ingreso regular.

Los migrantes, sin embargo, entraban a Brasil a través de caminos clandestinos y no pasaban por el control migratorio.

Costo

Para cruzar la frontera, pagaban alrededor de 1.000 dólares a los contrabandistas, lo que cubría los costes de la documentación falsificada, el alojamiento en hoteles de Venezuela y Brasil, el transporte, así como los sobornos a funcionarios públicos.

La organización era liderada desde Venezuela por un ciudadano sirio, quien se encuentra preso en Francia a la espera de su extradición.

Las otras nueve personas denunciadas por la Fiscalía son de nacionalidad brasileña o venezolana y enfrentan acusaciones de pertenencia a organización criminal, promoción de migración ilegal, corrupción e inserción de datos falsos.

Problemas

Debido al reciente agravamiento de la crisis política y económica de Venezuela, los ciudadanos de ese país han superado a los portugueses como la mayor comunidad migrante en Brasil, con más de 270.000 personas.

En 2010, antes de la crisis, los venezolanos residentes en el país eran apenas 2.900, según datos oficiales.

São Paulo / EFE