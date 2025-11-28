La FIBA posterga partido en Caracas entre Venezuela y Colombia por suspensión de vuelos

La Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) decidió postergar el partido de clasificación para el Mundial 2027 entre Venezuela y Colombia, previsto para este domingo 30 de noviembre, debido a la suspensión de vuelos en el país suramericano, informó este viernes la Federación Venezolana de Baloncesto (FVB).

"La FIBA ha tomado dicha resolución a raíz de la restricción, suspensión y cancelación de vuelos desde y hacia Venezuela, contexto que afecta el traslado de la delegación de Colombia y del personal de FIBA", señaló la FVB en un comunicado publicado en Instagram.

El partido, prosiguió, será reprogramado para la ventana clasificatoria del mes de julio del año que viene, "en una fecha por determinar".

FVB devolverá el dinero de las entradas a compradores

Además, la federación venezolana dijo que las personas que habían comprado sus entradas recibirán los reembolsos correspondientes.

Hace una semana, la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE.UU. instó a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa" en la zona, tras lo que varias aerolíneas internacionales anunciaron la cancelación de los vuelos programados para los días siguientes, mientras evaluaban la situación.

El lunes, Venezuela dio a las compañías aéreas un plazo de 48 horas para reanudar operaciones, bajo la advertencia de cancelar los permisos a las que no lo hicieran, lo que cumplió este miércoles al anunciar la revocación de las concesiones de Iberia, TAP, Turkish Airlines, Avianca, Latam Colombia y Gol, a las que acusó de "sumarse a las acciones de terrorismo" promovidas por EE.UU.

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), que engloba a más de 300 aerolíneas de todo el mundo, urgió este jueves a Venezuela a "reconsiderar" su revocación de la concesión de vuelo.

Por el momento, Copa, Wingo, Boliviana de Aviación y Satena, así como las compañías locales Avior y Conviasa (estatal), mantienen sus operaciones en el país suramericano.

Caracas / EFE