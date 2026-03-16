La educación en Nueva Esparta está "en el subsuelo" según Fenatev

El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación de Venezuela (Fenatev), Fermín Rivero, aseguró desde Porlamar, municipio Mariño, que el sistema educativo en Nueva Esparta se encuentra "en el subsuelo" debido a la falta de atención de las autoridades que han pasado por la gestión pública en la región insular.

Rivero criticó a los altos funcionarios del sector, a quienes señaló de haber ejercido su cargo "a punta de atropellos e intimidaciones" contra el personal docente. El dirigente gremial cuestionó si estas figuras cumplen funciones administrativas o políticas, al no garantizar derechos básicos como un salario digno para los educadores.

Abandono

Pese al abandono institucional, Rivero destacó la entereza del magisterio neoespartano. "Muchos maestros asisten a las aulas sin tener una vestimenta adecuada y sin poder cubrir la alimentación de sus propios hijos", describió, al tiempo que calificó al gremio como un sector valiente que resiste la crisis diaria.

El representante de Fenatev reconoció la labor que realizan los educadores en condiciones extremas. "A cada maestro del estado Nueva Esparta hay que hacerle una estatua, pero una estatua con 'E' mayúscula bien grande, porque los maestros se lo merecen".

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero