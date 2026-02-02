La derechista Laura Fernández fue electa como presidenta de Costa Rica

La candidata del derechista Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, obtuvo un contundente triunfo en la primera ronda de las elecciones presidenciales celebradas este domingo en Costa Rica, en las que registró un apoyo del 49,61 % tras el escrutinio del 69,4 % de las mesas.

Fernández, una politóloga de 39 años, superó con creces el 40 % de apoyo necesario para ganar en la primera ronda, y venció al candidato Álvaro Ramos, del socialdemócrata Partido Liberación Nacional, quien sumó el 32,12 % de los votos, según los resultados publicados por el Tribunal Supremo de Elecciones.

Ninguno de los restantes 18 aspirantes a la presidencia inscritos alcanzó el 5 % de apoyo.

Según los datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la participación en esta jornada de comicios alcanzó el 69,5 %.

Fernández, quien fue ministra de la Presidencia y de Planificación del actual Gobierno de Chaves, se ha proclamado como "heredera" del presidente Rodrigo Chaves, un economista de derecha con alta popularidad y un discurso caracterizado por las críticas al resto de poderes del Estado.

Promesas

La inseguridad y el auge del narcotráfico fue uno de los principales temas de campaña de la candidata, ya que son vistos por la población como el principal problema del país.

Durante la campaña Fernández prometió establecer un estado de excepción en zonas conflictivas para combatir el narcotráfico, reformar el Poder Judicial e impulsar la modernización de puertos, aeropuertos y carreteras.

En una sesión solemne, la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, Eugenia Zamora, solicitó "respetar el veredicto de las urnas sin renunciar a la crítica democracia y vigilancia de los gobernantes", e hizo un llamado a la "responsabilidad para frenar la escalada de insultos", que no acerca al país en la búsqueda de soluciones para luchar contra la "pobreza, la ignorancia y la criminalidad".

"Hemos sido atentos a cada detalle para garantizarles una vez más la pureza del sufragio (..) Agradecemos por unas elecciones ejemplares, libres y auténticas, que una vez más honran la más noble tradición costarricense", afirmó Zamora.

El abstencionismo se situó en el 30,4 %, de acuerdo con los datos del TSE.

San José / EFE