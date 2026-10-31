La comunidad LGTBI protesta en Caracas para exigir el reconocimiento a sus derechos

Cientos de venezolanos protestaron este sábado en Caracas para exigir el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGTBI, como el matrimonio igualitario, la protección legal a las familias homoparentales y que se castigue la discriminación contra este colectivo, así como para solidarizarse con los afectados por el doble terremoto de junio pasado.

"Hoy decidimos salir a las calles de Caracas con un doble objetivo, primero solidarizarnos con todas las víctimas que fueron afectadas por el doblete sísmico, y segundo, levantar nuestras banderas de lucha", señaló a EFE Richell Briceño, abogada y activista desde Chacaíto, en el este de la capital venezolana.

La manifestación, prevista para junio, se postergó para esta fecha debido al doble terremoto que afectó la zona norte de Venezuela, especialmente el estado costero de La Guaira.

La activista indicó que esta semana acudieron al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en el centro de Caracas, para exigir que se sentencien todas aquellas causas sobre este colectivo que tienen más de una década, luego de que en mayo la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidiera a la Sala Constitucional una doctrina sobre la diversidad.

La comunidad LGTBI exige el reconocimiento al matrimonio entre dos personas del mismo sexo, la protección de las familias homoparentales, que se castigue la discriminación, así como la prohibición de la criminalización dentro de la Fuerza Armada contra aquellos funcionarios de "orientación sexual diversa".

Por su parte, la joven Paola Berra, de 20 años, dijo a EFE que marcha por hacer una sociedad "más sana" en cuanto a los derechos LGTBI, porque considera que Venezuela está "bastante retrasada" y es "bastante homofóbica".

"Estamos desplazando en el tiempo a nuestra comunidad LGTBI y tiene que cambiar, ya estamos en 2026", apuntó.

El defensor delegado de Caracas, Bruno Gallo, aseguró ante la multitud que el país sigue en deuda "con los que son diferentes" y debe reclamarse.

"Todos los que tenemos responsabilidades como las nuestras, estamos en el deber de apoyarlas, así que en la Defensoría del Pueblo, las puertas (están) abiertas para recibir peticiones, para exigir ampliación de unos derechos que ya están consagrados", agregó.

En Venezuela, a un homosexual no le permiten donar sangre, una persona trans está obligada a identificarse legalmente con un nombre que no la representa y parejas del mismo sexo no tienen derecho a casarse, entre otras prohibiciones.

En mayo pasado, cinco policías fueron detenidos en Venezuela luego de que ONG denunciaran un allanamiento ilegal, actos de extorsión y la aprehensión de, al menos, 33 hombres en un local de entretenimiento LGTBI en el estado Lara, informó entonces la Fiscalía General, que anunció una investigación.

El Observatorio Venezolano de Violencias LGTBIQ+, Caleidoscopio Humano y el Movimiento Somos denunciaron entonces el hecho y señalaron que los agentes policiales, vestidos de civil, "acusaron a las personas de 'ejercer el delito de la homosexualidad'", según relataron las víctimas.

Caracas / EFE