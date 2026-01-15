La ciudad estadounidense de Doral nombrará una calle en honor a María Corina Machado

La ciudad de Doral, en el condado Miami-Dade (EE.UU.), aprobó este jueves designar una calle con el nombre de 'María Corina Machado Way' en honor a la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, en reconocimiento a su trayectoria en la defensa de la democracia, la libertad y los derechos humanos.

La iniciativa, impulsada por el concejal Rafael Piñeyro, fue respaldada por el Concejo Municipal y contempla renombrar un tramo de una vialidad principal de la ciudad con el nombre de la opositora, que este jueves se reunió por primera vez con el presidente de EE.UU., Donald Trump, en Washington.

El sur de Florida alberga una de las mayores comunidades venezolanas de Estados Unidos, con alrededor de un cuarto de millón de persona de origen venezolano, concentradas en el área metropolitana de Miami, especialmente en Doral.

Honor

La alcaldesa local, Christi Fraga, calificó la decisión como "un gran honor" y destacó que la distinción reconoce el coraje increíble, la perseverancia y el compromiso con la democracia de Machado.

Los concejales señalaron que María Corina Machado ya fue notificada sobre el reconocimiento y que existe la posibilidad de que esté presente durante el acto de inauguración de la calle, que se realizaría próximamente.

Reunión

Trump y Machado se reunieron hoy en un almuerzo privado en la Casa Blanca después de que fuerzas estadounidenses capturaran el pasado 3 de enero a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en un ataque en Venezuela que derivó en su traslado a Nueva York, donde el exmandatario venezolano enfrenta cargos por narcotráfico.

Desde entonces, Trump ha relegado a Machado del proceso de la transición política en Venezuela.

En una rueda de prensa, la portavoz de Trump, Karoline Leavitt, definió hoy a Machado como una "voz valiente" para muchos venezolanos, pero agregó que Washington todavía considera que la opositora no cuenta con los suficientes apoyos para liderar una transición.

Miami / EFE