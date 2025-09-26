La ALBA condena las "ejecuciones extrajudiciales" en el Caribe por parte de Estados Unidos

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) condenó lo que consideró como "ejecuciones extrajudiciales" en el mar Caribe por parte de EE.UU., que mantiene un despliegue naval en esta región y ha confirmado el hundimiento de cuatro embarcaciones y la muerte de al menos 17 personas que vincula con el narcotráfico.

"Estas acciones constituyen una flagrante violación de los derechos humanos fundamentales y buscan transformar una región de paz en un espacio de confrontación y militarización", expresaron los diez países de la ALBA, entre ellos Venezuela, Cuba y Nicaragua, en un comunicado tras celebrar su XXVI Consejo Político en Nueva York.

Asimismo, anunciaron la conformación de una "misión especial" integrada por delegados de los Estados miembros con el propósito de visitar los países de América Latina y el Caribe y, entre otras cosas, "movilizar apoyos regionales e internacionales en favor de la soberanía, la estabilidad y la autodeterminación" de los pueblos. De igual forma, destacaron la "necesidad urgente" de que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) fije una "posición conjunta y soberana" para enfrentar "cualquier forma de injerencia externa que afecte la estabilidad y la paz en la región".

Despliegue estadounidense

Estados Unidos ha desplegado al menos ocho buques de guerra en la región del Caribe y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, así como más de 4.500 soldados, y también ha enviado cazas de última generación F-35B a Puerto Rico como parte de una misión que asegura es para combatir el narcotráfico.

La Administración de Donald Trump acusa al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de liderar el denominado Cartel de los Soles, señalado por EE.UU. como una organización terrorista presuntamente ligada al narcotráfico, una afirmación que Caracas rechaza.

La ALBA afirmó que estas acusaciones son "infundadas" y "carentes de sustento legal", al tiempo que consideró que el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe es "injustificado".

Caracas / La Habana / EFE