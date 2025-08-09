Keone Kela será el taponero de Cardenales de Lara

La organización Cardenales de Lara, por intermedio de su gerencia general y deportiva, confirmó a Keone Kela como su tercer importado de cara a la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Óscar Cumare Sánchez, jefe de prensa de las aves, informó que el norteamericano cuenta con siete años de experiencia en MLB, además tuvo una breve pasantía con los Navegantes del Magallanes en la 2013-2014 y también ha lanzado en LIDOM. Actualmente se encuentra en la Liga Mexicana de Béisbol con los Tecolotes de Dos Laredos.

“Estamos muy complacidos de anunciar la firma de Keone Kela, quien asumirá el rol de cerrador para la próxima temporada. Cuenta con una amplia experiencia como taponero en las Grandes Ligas, con una recta que puede alcanzar las 98 mph, acompañada de una curva potente y un cambio de velocidad efectivo”, mencionó José Yépez gerente deportivo. “Más allá de su calidad en el montículo, llega con gran entusiasmo por unirse al equipo y aportar desde el primer día. Ya sabe lo que es ser campeón en Venezuela, tras coronarse con los Navegantes del Magallanes, lo que suma valor a su liderazgo y experiencia en la liga.”, agregó el “Chato” Yépez.

Logro en MLB

El derecho nacido Los Ángeles, en 2018 con los Texas Rangers alcanzó la suma de 24 juegos salvados, siendo esta la cantidad más alta de rescates en su pasantía por el mejor beisbol del mundo. Debutó en el 2015 y se mantuvo de manera continúa hasta el 2021, vistió los uniformes de los Rangers, Piratas y Padres. Este año con los Tecos ha laborado en 13 oportunidades, allí acumula 12.1 innings, 18 ponches, efectividad de 2.92 y un WHIP de 1.13.

La gerencia crepuscular refuerza así la presencia de un lanzador con un buen estatus para el cierre de los compromisos, en los próximos días se mantendrán los anuncios en cuanto al resto de la importación que acompañarán a los pájaros rojos en la temporada 2025-2026 de la LVBP.

Antes de la contratación de Kela, el alto mando de Lara había oficializado las firmas del conocido inicialista y jardinero Rangel Ravelo, así como del derecho Christian Cosby.

Barquisimeto / Redacción Web