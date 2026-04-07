Juventud de ABP Sotillo llama a participar en protesta nacional de este 9 de abril (+Video)

Desde la plaza Bolívar de Puerto La Cruz, la juventud del partido Alianza Bravo Pueblo (ABP) en el municipio Sotillo invitó, este martes, a la población de Anzoátegui a unirse a la nueva protesta nacional, convocada por trabajadores del país, para este jueves 9 de abril.

José Gregorio Robles, responsable juvenil de ABP en la jurisdicción, hizo énfasis en que es una "humillación" que en más de cuatro años no se haya aumentado el salario mínimo en Venezuela.

Resaltó, además, que alrededor de 510 mil jóvenes se ven afectados por esta situación, pues trabajan en la administración pública.

Llamado

"Por eso hacemos un llamado a la juventud a que acompañe a los trabajadores, los pensionados y a los adultos mayores este 9 de abril en la casa sindical de Barcelona. Tenemos una responsabilidad, no debemos dejar solos a nuestros abuelos, como ciudadanos debemos salir a acompañarlos. Aquí sabemos que unos salen a marchar para defender una ideología, mientras que otros salimos para defender un país, y el país está reclamando un aumento digno y justo. Oriente no se va a quedar en su casa va a responder con altura", manifestó.

De acuerdo con lo expresado por el dirigente juvenil de ABP, gracias al aumento de la venta de petróleo, el Estado ya está en capacidad de incrementar el salario a unos 300 dólares mensuales.

"Esas son las cifras que manejan los economistas, ya deberíamos tener ese salario porque el petróleo está subiendo de precio. Entonces está ingresando dinero por venta de crudo, pero eso no se ve reflejado en el salario de los empleados públicos, hay una disparidad muy miserable. Por eso insisto, el 3 de enero cayó una bomba en Miraflores, pero este 9 de abril va a caer la bomba organizada de trabajadores que van a salir a reclamar sus derechos. Desde Puerto La Cruz, alzo mi voz para motivar a los jóvenes a que salgan, que no se queden en sus casas, todas las universidades, públicas y privadas, tienen que salir. Debemos hacer cumplir la ley", finalizó.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez