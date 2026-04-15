Juventud de ABP respalda próximas protestas e insiste en que sí hay dinero para subir salarios (+Video)

Desde el elevado de Puerto La Cruz, el responsable juvenil Alianza Bravo Pueblo (ABP) en el municipio Sotillo, José Gregorio Robles, aseguró que la tolda que representa respalda las próximas protestas que se están convocando a nivel nacional para impulsar un cambio en el país.

En primer lugar, señaló que apoyan la marcha que convocó la dirigencia sindical, para este jueves 16 de abril, hacia la Embajada de Estados Unidos, en Caracas, con el fin de exigir que se acelere el proceso de transición en Venezuela.

"En nombre de la juventud de Puerto La Cruz y Anzoátegui respaldamos esta marcha, porque ha quedado demostrado que este actual gobierno no está a la altura de la responsabilidad de este país. Así que hacemos un llamado a la juventud a que se aboque", manifestó.

Satisfacción

Adicional a eso, Robles mostró su satisfacción con el paro nacional convocado por la Intergremial de Trabajadores Universitarios para el próximo 22 de abril en caso de que el Ejecutivo no dé respuestas a las demandas de mejoras salariales y reivindicaciones laborales en el sector educativo.

"Las universidades, las gobernaciones, las alcaldías y todo el país debe pararse hasta recibir una respuesta contundente de este mal llamado gobierno de transición, porque la transición no la están haciendo como debe ser, necesitamos ejecución y que Delcy (Rodríguez) salga a decir cuánto dinero está entrando mensual y trimestralmente a la nación", añadió.

Ajuste salarial

En cuanto al aumento salarial que exigen los trabajadores en el país, el dirigente juvenil de ABP insistió en que el Estado sí cuenta con los recursos necesarios para aumentar el sueldo mínimo a unos 300 dólares en las primeras de cambio.

"Sí hay dinero para subir el salario mañana mismo. Mientras estamos aquí, en el elevado, el país tiene para surtir una nómina de 5.5 millones de empleados público a $300 cada uno. Allí estarían incluidos maestros, policías, jubilados, pensionados y todos los trabajadores que dependen del Estado. Los números están allí, por renta petrolera entre 1.7 millones de dólares y el Seniat facturó más de 3 millones de dólares en los primeros tres meses de este año. ¿Cómo es posible que digan que no hay plata, cuando los números sí dan? Este país no soporta un día más con este salario. Por eso exigimos al gobierno nacional que se ponga los patines. Ya basta de mentiras, es tiempo de que alcemos la voz organizados", concluyó el joven político.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez