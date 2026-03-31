martes
, 31 de marzo de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Juramentan nueva estructura del partido ABP en Anaco

marzo 31, 2026
Ledezma dirigió el acto de juramentación de la nueva directiva de ABP en Anaco / Foto: Cortesía

El partido Alianza Bravo Pueblo sigue reorganizando sus filas en el estado Anzoátegui de cara a "los desafíos políticos" que se avecinan en el país.

Es por ello que este fin de semana juramentó su nueva estructura política en Anaco, zona centro de la entidad.

A través de un boletín de prensa difundido por la directiva regional de la tolda, se conoció que la presidencia de ABP-Anaco quedó a cargo de José Manuel Salazar, mientras que la vicepresidencia fue asumida por Leonel García.

En la secretaría general fue designada como responsable la dirigente Alesia Vargas, en Organización José Velásquez y en asuntos políticos José Gregorio Rocca y Humberto Greatti.

El acto de juramentación de la nueva estructura fue dirigido por el fundador y presidente nacional del partido, Antonio Ledezma, quien participó vía teleconferencia, junto al secretario general nacional, Richard Blanco, el secretario de organización nacional, Héctor Urguelles, y el presidente de ABP en Anzoátegui, Hernán Reyes, entre otras autoridades.

"Recibimos este compromiso con humildad y valentía, bajo la guía de nuestros líderes, María Corina Machado y Antonio Ledezma, y el apoyo de nuestra estructura regional, liderada por Hernán Reyes, para que Anaco siga siendo un bastión de lucha por la democracia y la libertad", expresó el nuevo presidente de la tolda en Anaco, José Manuel Salazar.

Anaco / Jesús Bermúdez

 ET 

 PUBLICIDAD

 ET 

 ÚLTIMAS NOTICIAS

El Tiempo crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram