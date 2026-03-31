Juramentan nueva estructura del partido ABP en Anaco

El partido Alianza Bravo Pueblo sigue reorganizando sus filas en el estado Anzoátegui de cara a "los desafíos políticos" que se avecinan en el país.

Es por ello que este fin de semana juramentó su nueva estructura política en Anaco, zona centro de la entidad.

A través de un boletín de prensa difundido por la directiva regional de la tolda, se conoció que la presidencia de ABP-Anaco quedó a cargo de José Manuel Salazar, mientras que la vicepresidencia fue asumida por Leonel García.

En la secretaría general fue designada como responsable la dirigente Alesia Vargas, en Organización José Velásquez y en asuntos políticos José Gregorio Rocca y Humberto Greatti.

El acto de juramentación de la nueva estructura fue dirigido por el fundador y presidente nacional del partido, Antonio Ledezma, quien participó vía teleconferencia, junto al secretario general nacional, Richard Blanco, el secretario de organización nacional, Héctor Urguelles, y el presidente de ABP en Anzoátegui, Hernán Reyes, entre otras autoridades.

"Recibimos este compromiso con humildad y valentía, bajo la guía de nuestros líderes, María Corina Machado y Antonio Ledezma, y el apoyo de nuestra estructura regional, liderada por Hernán Reyes, para que Anaco siga siendo un bastión de lucha por la democracia y la libertad", expresó el nuevo presidente de la tolda en Anaco, José Manuel Salazar.

Anaco / Jesús Bermúdez