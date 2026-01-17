Jubilados y trabajadores activos de las salinas de Araya anuncian alianza para reclamar derechos

La Asociación de Trabajadores de las Salinas de Araya y el Sindicato de la Industria Salinera (simbotracosal), ambos gremios del municipio Cruz Salmerón Acosta del estado Sucre, concretaron una alianza estratégica, en función de la defensa de los afiliados a ambos entes.

Aníbal Núñez, presidente de la asociación, informó que la integración se logró tras una reunión el pasado 14 de enero de 2026, con el fin de mancomunar esfuerzos en el logro de las reivindicaciones y acuerdos laborales, socioeconómicos, y de derechos humanos, “cercenados por la actual administración gubernamental con Corposucre”.

Lucha

Explicó el vocero, que la intención es que los adultos mayores y los trabajadores activos sigan unidos hasta que la gobernadora y presidenta de Corposucre, Jhoanna Carrillo, rectifique y cumpla como debe ser con todos los beneficios incumplidos.

Precisó que se trata de seres humanos que han trabajado toda su vida en condiciones extremas en las salinas de Araya, sin recibir aún la justicia social que merecen, “por estos funcionarios de Corposucre que desconocen los acuerdos en el contrato colectivo y las actas convenios acordados con los obreros y los jubilados de las salinas”.

Sucre / Corresponsalía