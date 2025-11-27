Jubilados y pensionados de la gobernación exigen respuesta a la solicitud de un bono navideño especial

El coordinador de la Comisión de Jubilados y Pensionados del ejecutivo estadal, Virgilio Heredia, informó que acudieron esta semana al despacho del gobernador del estado Anzoátegui para exigir una respuesta formal del documento que entregaron hace aproximadamente 20 días, para solicitar un bono navideño especial de $400, con el fin de paliar el monto de los aguinaldos.

De acuerdo a Heredia, en una nueva carta que llevaron, explicaron que no han recibido el pronunciamiento oficial, a pesar de que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 51, garantiza el derecho de los ciudadanos a obtener respuesta oportuna y adecuada de toda petición formulada ante las autoridades. Asimismo, recordaron lo reflejado en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Exigencia

Manifestó que es por eso que en el documento exigieron, en nombre de los trabajadores, la respuesta inmediata y por escrito de la solicitud presentada, información precisa sobre el estatus del trámite y reconocimiento formal de la situación que viven los jubilados con el monto de las pensiones, que no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas.

Según el representante gremial, esperan que este pago se pueda realizar antes del 15 de diciembre, para brindarles un paliativo a las personas para que puedan pasar unas navidades tranquilas.

Barcelona / Elisa Gómez