Jubilados de las salinas tomaron las puertas de la Unidad I de la procesadora en la población de Araya

Los trabajadores jubilados de las salinas de Araya, en el municipio Cruz Salmerón Acosta en el estado Sucre, tomaron nuevamente los portones de la Unidad I de la empresa, como medida de protesta a los reclamos de beneficios que vienen haciendo desde hace unos cuatro años.

Aníbal Núñez, presidente del gremio que agrupa a los adultos mayores, calificó de morosa a la gobernación, que les adeuda, entre otros conceptos, 5% de las ganancias que produce la procesadora, que actualmente se encuentra en plena producción.

Acusó a la gerencia de Corposucre de negarse a atender el reclamo de los ex obreros, todos adultos mayores. “No hay excusas, porque la empresa está produciendo sal, tanto brutas como refinadas y Corposucre recibe su porcentaje del acuerdo que tienen allí”.

Dijo que el pago del 5% está establecido en las actas convenios, que consideran inviolables, pese al incumplimiento del gobierno.

Respeto

Pidió respeto para los jubilados, que dieron su vida productiva en una exigente actividad física, que los desgastó y causó enfermedades. “Los jubilados sí, trabajaron en un ambiente salino y de alto impacto y muchos han muerto”.

Agregó que seguirán peleando sus beneficios, “hasta las últimas consecuencias de ser necesario” y recordó que la última toma duró 25 días y quieren que el caso llegue hasta la Presidencia de la República.

Detalló que la deuda incluye el 5% desde mayo hasta agosto del año pasado, por un monto de 15.207 dólares. “Pasamos unas navidades tristes porque la funcionaria que usted tiene allí no cumplió”. Igualmente, los meses de enero y febrero de este año del mismo 5%, por un monto de $7.457 y está corriendo marzo.

Denunció que en el Banco de Venezuela están retenidos $5 mil, porque no ha habido voluntad para liberar los fondos con una carta al Ministerio de Interior y Justicia e insistió que la relación laboral con la gobernación y Corposucre es de continuidad laboral.

Otros conceptos son un retroactivo por deudas, el servicio funerario,

Sucre / Corresponsalía