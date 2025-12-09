Jubilados de las salinas de Araya tomaron portón de la Unidad I de la empresa

Los jubilados de las salinas de Araya, en el estado Sucre, tomaron el portón de la Unidad I de la empresa en Cruz Salmerón Acosta, como parte de las acciones que vienen realizando para lograr ser atendidos por la gobernadora Jhoanna Carrillo y que honren los compromisos asentados en varias actas convenios firmadas con el ejecutivo regional.

Aníbal Núñez, presidente de la asociación que agrupa a los trabajadores jubilados, señaló que la petición es la misma: que les solucionen los problemas que tienen los adultos mayores afectados por el incumplimiento de sus beneficios.

Dijo Núñez que la gobernadora Carrillo ya debe estar al tanto de los reclamos, al tiempo que denunció, una vez más, la falta de respuesta en Corposucre. “Han venido empeorando la porque no atienden a los jubilados”.

Comunicaciones

Explicó que han pasado cuatro comunicaciones a la gerente general y en dos meses no los han atendido. “¿Qué pedimos? Lo que está en las actas convenidas, que son beneficios adquiridos, no sé cuándo lo van a entender”.

Recalcó que no van a permitir que les quiten sus beneficios y de ser necesario integrarán a sus familias a las acciones que vienen realizando. “Usted tiene la solución en la mano, gobernadora. Llame a una reunión y vamos a sentarnos a revisar lo que quieran. Cuando los beneficios están en actas convenios son derechos adquiridos”.

Ratificaron sus peticiones de pago de las regalías de la empresa, que les deben entre marzo y agosto, la entrega de bolsas de comida, la dotación de medicamentos para enfermos crónicos, entre otros beneficios. Agregó que extenderán la toma a lo largo de esta semana.

