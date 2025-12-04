Jubilados de las Salinas de Araya piden intervención de la gobernadora ante incumplimientos de Corposucre

Afiliados a la Asociación de Jubilados de las Salinas de Araya, en el estado Sucre, volvieron a pedir a la gobernadora Jhoanna Carrillo que intervenga y que dé curso a las peticiones que vienen haciendo desde hace años.

Aníbal Núñez, presidente del organismo gremial, pidió a la mandataria regional “que recapacite por la mala gestión que está haciendo la gerente general de Corposucre. Esta señora no nos atiende, no se sienta con nosotros, para canalizar los problemas de los jubilados”.

Aclaró que se trata de los planteamientos que están plasmados en la última acta convenio, que la funcionaria debe conocer.

Se quejó de que no les han dado los tratamientos permanentes a los jubilados que sufren patologías graves como cáncer, diabetes, hipertensión, e incluso, a personas que tienen marcapasos y han sufrido infartos.

“Eso es un convenio mensual y viene fallando gobernadora del estado, y sin explicación alguna. Y una persona puede morirse por falta de tratamiento como lo hemos visto en otras oportunidades. Se nos han muerto 43 seres humanos, muchos de ellos sin recibir sus medicinas a tiempo”.

Temor

Expresó su temor de que se repita la historia y atribuyó el problema a que cada vez que llega un funcionario nuevo a Corposucre, “cambia las reglas del juego, en perjuicio de los adultos mayores, un grupo vulnerable, que ha trabajado toda la vida, nosotros no podemos permitir eso”.

Agregó que nuevamente les están violando sus derechos humanos y que la gerente Corposucre no quiere reunirse con ellos.

Emplazó a la gobernadora a buscar soluciones antes del 15 de este mes, para que no queden los jubilados de las salinas a la deriva, sin percibir lo que les adeudan.

Detalló que les deben cuatro bolsas de comida, sin sumar diciembre, con lo cual violan el derecho a la alimentación de esos adultos mayores, la falta de las medicinas, con lo cual les violan el derecho a la salud y a la vida. Tampoco les han cancelado lo correspondiente a la producción desde el mes de marzo hasta agosto y les quitaron la homologación. “Tenemos que decirle a usted para que lo entienda”.

Acciones

Informó que este miércoles acudieron a la Defensoría del Pueblo y pasaron el caso de la falta de atención en Corposucre. “Le solicitamos su intervención inmediata, que seamos atendidos y solucionemos los problemas”.

Núñez convocó a una asamblea general, el 9 de diciembre, a partir de las 9:00 am, en la Plaza de los Jubilados (La Matica), frente al portón de la Unidad 1 de las Salinas de Araya, por los graves incumplimientos de todos los beneficios sociales acordados en las actas convenios y que son violados por Corposucre.

Sucre/ Corresponsalía