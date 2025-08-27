Juan Santana se siente feliz por regresar a Bravos de Margarita

El infielder dominicano Juan Santana está de regreso, convirtiéndose en el cuarto importado confirmado por Bravos de Margarita para la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

“Me siento muy bien de volver a la Máquina de Guerra, tuve una buena experiencia el año pasado. Quiero dar las gracias a la gerencia por la oportunidad, por llevarme de regreso a Margarita”, expresó el nativo de Sabana Grande de Palenque a Trina Ballesteros, jefa de prensa de Margarita.

Agregó: “Seguimos firmes, porque el año pasado tuvimos una buena temporada, llegamos a la final, pero el objetivo era ganarla. Este año será de muchas bendiciones para todos nosotros y vamos a meter mano, daremos el 100%”.

Opinión de los directivos de Bravos

El gerente general de los insulares, Yves Hernández, expresó: “Excelente noticia poder contar otra temporada con Juan. Además de ser un jugador importante dentro del line up, también lo es en el club house. Buen compañero de equipo, casi margariteño, que disfruta su juego y siente a Bravos como si hubiese jugado toda su carrera con nosotros. Bienvenido Juan”.

Por su parte, el gerente deportivo, José Manuel Fernández, declaró: “Estamos muy contentos por contar nuevamente con Santana. Fue clave el año pasado y lo será nuevamente en esta 2025-2026, pero el mérito acá es para la afición del equipo y a Margarita. Santana se siente en familia en la isla y en el equipo y eso fue primordial para su retorno”.

Buenos números para Santana

Durante su campaña debut con la “Máquina de Guerra”, Santana dejó promedio al bate de .358, OBP en .382 y .906 de OPS con cinco cuadrangulares, un triple y 18 dobles.

Este año vio acción en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) con el uniforme de Pericos de Puebla, con quienes despachó 14 estacazos, pegó cinco batazos de tres almohadillas y 21 tubeyes, dejando .313 de average, .353 de OBP y OPS en .888.

Santana cerró con un mensaje especial para la fanaticada brava: “Saludos a toda la gente en Margarita, nos vemos en octubre allá, vamos con todo”.

La Asunción / Redacción Web