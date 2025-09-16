Joven de Sabana de Uchire representa a Anzoátegui en torneo de béisbol

Claudimar Perfecto, de 13 años, llena de orgullo a su familia y allegados en Sabana de Uchire (parroquia del municipio Bruzual), pues forma parte de la selección de béisbol del estado Anzoátegui que compite en el Campeonato Nacional Femenino Infantil que se disputa en La Guaira.

Sus parientes destacan que la joven fue la única de la población que logró ser elegida para vestir el uniforme aurirrojo, un sueño que tenía desde que comenzó a practicar la disciplina. Además resaltaron que su escogencia fue luego de unas evaluaciones en las que participaron decenas de muchachas de Sabana de Uchire.

Dicho campeonato está en su tercera edición y arrancó el fin de semana en el estadio Carlos Moreno de Macuto, en la entidad litoralense. Hasta el lunes Anzoátegui tenía balance de una victoria (sobre la anfitriona) y dos derrotas (ante Lara y Aragua), e iba a enfrentar este martes a su similar de Miranda.

Talento

Familiares de Perfecto resaltaron el talento que tiene la joven, principalmente a la hora de batear. Señalaron que en las pruebas realizadas por la Asociación de Béisbol del Estado Anzoátegui ella sobresalió con el madero, sin contar que también puede ayudar como lanzadora.

De igual manera indicaron que la atleta de 13 años habitualmente juega en el jardín izquierdo, aunque -como suele suceder en categorías inferiores- tiene la capacidad de hacer el trabajo en cualquier posición donde la pongan.

Finalmente su hermana y cuñado hicieron énfasis en lo importante que es la madre de Perfecto, Alba Peaspán, al igual que el entrenador Naum Romero, quien sirve de guía para que cada día pueda mejorar sus habilidades en el béisbol.

Barcelona / Javier A. Guaipo